Метеорологи рассказали, каким будет сезон цветения этой весной

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Информация особо важна для тех, кто страдает от аллергии в этот период.

Специалисты рассказали о сезоне цветения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Метеорологи спрогнозировали затяжной сезон цветения этой весной

Начало весны в России в 2026 году будет холодное, из-за чего сезон цветения начнется позже, чем в прошлом году. Об этом рассказали 5-tv.ru метеорологи «Яндекс Погоды».

В Центральную Россию, Поволжье, Урал и Северо-Запад после начала календарной весны тепло придет далеко не сразу. Эксперты также выяснили, что продолжительность вегетационного сезона, в который начинается рост, цветение и пыление растений, может довольно заметно различаться в зависимости от каждого региона.

Например, среди городов-миллионников выделяется по длительности вегетационного сезона Краснодар (257 дней), Ростов-на-Дону (240 дней) и Волгоград (221 день). Самый короткий период характерен для Чукотки (70 дней), Магаданской области (80 дней) и Республики Алтай (81 день). Это значит, что в этих областях аллергики подвержены наименьшей угрозе.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичей предупредили об активном весеннем половодье из-за рекордных сугробов. Объем талой воды, который примет столица с 27 февраля по апрель, сравним с двумя тысячами олимпийских бассейнов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

