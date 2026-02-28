Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме на юге Москвы

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 178 0

Пострадали два человека, с ними работают медики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры момента взрыва в многоэтажном доме в районе Южное Бутово публикует 5-tv.ru. Инцидент произошел около 21:00 27 февраля.

На видео четко прослеживается, как окна квартиры на 15-м этаже панельного дома, в которой прогремел взрыв, разлетаются после мощного хлопка, сопровождающегося яркой вспышкой.

Взрывная волна выбила оконную раму и часть внешнего фасада, из самой квартиры вырывались огненные искры.

Известно, что число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Ими оказались муж и дочь хозяйки квартиры. С ними работают медики. По имеющимся данным, женщина находилась не дома в момент инцидента.

Причиной взрыва послужил газовый баллон, который использовали для монтажа натяжных потолков. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва. 

Как сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО, поврежденная плита внешнего фасада, которая хорошо заметна на видео, будет демонтирована. При этом несущие конструкции многоэтажки остались целыми.

Кроме того, 150 человек были эвакуированы при взрыве многоэтажного дома. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

1:47
НАСА запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году
1:25
«Немедленно!» — Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран
1:00
Метеорологи рассказали, каким будет сезон цветения этой весной
0:38
«Этой трансформации не избежать»: как фильм «Малыш» изменил жизнь Калюжного
0:18
Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме на юге Москвы
0:13
Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА

Сейчас читают

Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
Мать оставила восьмилетнего сына в горах ради воспитания
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео