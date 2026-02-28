Опубликованы кадры момента взрыва в жилом доме на юге Москвы

Кадры момента взрыва в многоэтажном доме в районе Южное Бутово публикует 5-tv.ru. Инцидент произошел около 21:00 27 февраля.

На видео четко прослеживается, как окна квартиры на 15-м этаже панельного дома, в которой прогремел взрыв, разлетаются после мощного хлопка, сопровождающегося яркой вспышкой.

Взрывная волна выбила оконную раму и часть внешнего фасада, из самой квартиры вырывались огненные искры.

Известно, что число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Москве возросло до двух человек. Ими оказались муж и дочь хозяйки квартиры. С ними работают медики. По имеющимся данным, женщина находилась не дома в момент инцидента.

Причиной взрыва послужил газовый баллон, который использовали для монтажа натяжных потолков. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва.

Как сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО, поврежденная плита внешнего фасада, которая хорошо заметна на видео, будет демонтирована. При этом несущие конструкции многоэтажки остались целыми.

Кроме того, 150 человек были эвакуированы при взрыве многоэтажного дома. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

