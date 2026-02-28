«Этой трансформации не избежать»: как фильм «Малыш» изменил жизнь Калюжного

Глеба Калюжного отпустили из армии ради премьеры военной драмы

Актера Глеба Калюжного временно отпустили из воинской части, чтобы он представил зрителям военную драму «Малыш». На премьере кинокартины он признался корреспонденту 5-tv.ru, что работа над этим фильмом полностью его изменила.

«Это трансформация, которой невозможно было бы избежать. Спасибо создателям за то, что они делают такое честное, настоящее и крутое кино», — заявил артист.

Для Глеба этот фильм стал знаковым не только творчески, но и биографически. Всего через три дня после окончания съемок актер отправился на срочную службу в Семеновский полк.

Военная драма «Малыш» рассказывает о жизни 18-летнего Димы из Донецка. По сюжету, потеряв отца, герой узнает, что его мать находится в плену в осажденном Мариуполе. Ради ее спасения парень записывается добровольцем в штурмовой отряд.

Чтобы добиться максимальной правды, съемочная группа работала непосредственно в местах, где разворачивается история главного героя: в Донецке, Мариуполе и в Крыму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глеб Калюжный служит в обычном режиме и не сталкивался с какими-либо притеснениями.

