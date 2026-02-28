«Этой трансформации не избежать»: как фильм «Малыш» изменил жизнь Калюжного

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 52 0

Съемки военной картины велись непосредственно в местах боевых действий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Глеба Калюжного отпустили из армии ради премьеры военной драмы

Актера Глеба Калюжного временно отпустили из воинской части, чтобы он представил зрителям военную драму «Малыш». На премьере кинокартины он признался корреспонденту 5-tv.ru, что работа над этим фильмом полностью его изменила.

«Это трансформация, которой невозможно было бы избежать. Спасибо создателям за то, что они делают такое честное, настоящее и крутое кино», — заявил артист.

Для Глеба этот фильм стал знаковым не только творчески, но и биографически. Всего через три дня после окончания съемок актер отправился на срочную службу в Семеновский полк.

Военная драма «Малыш» рассказывает о жизни 18-летнего Димы из Донецка. По сюжету, потеряв отца, герой узнает, что его мать находится в плену в осажденном Мариуполе. Ради ее спасения парень записывается добровольцем в штурмовой отряд.

Чтобы добиться максимальной правды, съемочная группа работала непосредственно в местах, где разворачивается история главного героя: в Донецке, Мариуполе и в Крыму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глеб Калюжный служит в обычном режиме и не сталкивался с какими-либо притеснениями.

