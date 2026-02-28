Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 13 0

На месте работают экстренные службы.

НПЗ в Краснодарском крае, беспилотник — подробности

Фото: © РИА Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Краснодарском крае произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщают в оперштабе региона.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее в результате атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров. Для борьбы со стихией были задействованы 72 человека, 21 единица специализированной техники и один пожарный поезд.

Обломки беспилотников были обнаружены и в нескольких районах Сочи. Также фрагменты украинских дронов нашли в районе стадиона ФК «Краснодар».

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала проведения специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.

