Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
На месте работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости
В Краснодарском крае произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщают в оперштабе региона.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Ранее в результате атаки украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Огонь распространился на площадь 700 квадратных метров. Для борьбы со стихией были задействованы 72 человека, 21 единица специализированной техники и один пожарный поезд.
Обломки беспилотников были обнаружены и в нескольких районах Сочи. Также фрагменты украинских дронов нашли в районе стадиона ФК «Краснодар».
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны киевского режима с начала проведения специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и ракеты для атак на приграничные регионы страны и ударов по гражданской инфраструктуре.
