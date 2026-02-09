«Фантастическая»: актриса Елена Скороходова об Ольге Чиповской

Церемония прощания с артисткой проходит в театре имени Вахтангова.
Актриса Елена Скороходова: Ольга Чиповская была фантастической
Заслуженная артистка России Ольга Чиповская — фантастическая. Таким мнением актриса и драматург Елена Скороходова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с Чиповской в московском театре имени Вахтангова.
По словам Елены Скороходовой, она дружила с Чиповской со времен Щукинского училища.
«Оля была фантастическая, зашкаливающая. У нее были зашкаливающие абсолютно данные. Фантастическое обаяние, красота, магнетизм. Она выходила на сцену и магнитило к ней. Темперамент, органика, двигалась прекрасно, пела шикарно…» — сказала Елена Скороходова.
Драматург также рассказала о главном недостатке Чиповской: она не была расчетливой. Это, как считает Скороходова, иногда мешало ей.
«Вообще, она была лучшая. Мне кажется, что лучше, чем у нее данных ни у кого нет…» — заключила Скороходова.
О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля. Она скончалась в возрасте 67 лет.
