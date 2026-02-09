«Фантастическая»: актриса Елена Скороходова об Ольге Чиповской

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Церемония прощания с артисткой проходит в театре имени Вахтангова.

Актриса Елена Скороходова: Ольга Чиповская была фантастической

Заслуженная артистка России Ольга Чиповская — фантастическая. Таким мнением актриса и драматург Елена Скороходова поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии прощания с Чиповской в московском театре имени Вахтангова.

По словам Елены Скороходовой, она дружила с Чиповской со времен Щукинского училища.

«Оля была фантастическая, зашкаливающая. У нее были зашкаливающие абсолютно данные. Фантастическое обаяние, красота, магнетизм. Она выходила на сцену и магнитило к ней. Темперамент, органика, двигалась прекрасно, пела шикарно…» — сказала Елена Скороходова.

Драматург также рассказала о главном недостатке Чиповской: она не была расчетливой. Это, как считает Скороходова, иногда мешало ей.

«Вообще, она была лучшая. Мне кажется, что лучше, чем у нее данных ни у кого нет…» — заключила Скороходова.

О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля. Она скончалась в возрасте 67 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллеги рассказали о последних днях Ольги Чиповской.

