Машина пропавших в Красноярском крае Усольцевых исчезла с места стоянки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Автомобиль находился там месяцы после начала поисков.

Куда пропала машина Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Автомобиль семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Красноярском крае, неожиданно исчез с места, где находился с начала поисковой операции. Речь идет о кроссовере Skoda Kodiaq, который все это время стоял на окраине поселка Кутурчин.

Как сообщает ngs24.ru, после возбуждения уголовного дела машину официально опечатали и признали вещественным доказательством. Практически весь период активных поисков транспортное средство оставалось на прежнем месте под контролем правоохранительных органов.

Однако на днях жители и очевидцы, побывавшие в Кутурчине, заметили, что автомобиль пропал. По информации источников издания, кроссовер перегнали на территорию организации, на балансе которой он числится. При этом детали и правовые основания для перемещения опечатанного автомобиля публично не раскрывались.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их дочь — исчезла 28 сентября во время туристического маршрута в районе Минской петли. Другие путешественники видели, как они выходили на тропу, после чего связь с ними оборвалась. Следствие установило, что у Ирины Усольцевой был при себе мобильный телефон, однако в зоне исчезновения он не принимал сигнал.

Спасатели и следственные органы изначально рассматривали три версии произошедшего: несчастный случай, преступление и преднамеренный уход. Последний вариант в ходе расследования был исключен.

Позже появилась и более тяжелая гипотеза — о том, что глава семьи мог расправиться с женой и ребенком, а затем покончить с собой. Эту версию озвучивал друг семьи Валентин Дегтярев, отмечая, что Сергей Усольцев был пастором неопятидесятнической общины и придерживался убеждений о «вечной жизни» погибших в красноярских горах. Расследование продолжается, а исчезновение автомобиля лишь добавило вопросов к и без того загадочной истории.

