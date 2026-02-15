Как живая изгородь: дерматолог рассказал о связи стрижки и роста волос

The Guardian: миф о стимуляции роста волос стрижкой оказался ложным

Многие люди ошибочно полагают, что регулярное посещение парикмахера ускоряет появление новых волос. Миф развенчало издание The Guardian.

Стрижка кончиков никак не влияет на биологические процессы в коже головы, так как волос является мертвой тканью. Профессор дерматологических наук Десмонд Тобин из Университетского колледжа Дублина подчеркивает, что волосяные фолликулы расположены на глубине нескольких миллиметров под кожей.

«Удаление того, что находится над поверхностью, никак не влияет на то, что происходит в фолликуле под ней», — отмечает эксперт.

Генетика определяет скорость рост волос, которая составляет примерно один сантиметр в месяц. Использование ножниц не способно изменить этот заложенный природой темп.

Иллюзия густоты возникает из-за того, что волосы истончаются к концам, а ровный срез делает их визуально плотнее. Профессор Тобин сравнивает этот процесс с подстриганием живой изгороди: форма становится аккуратнее, но внутренние ветви не начинают расти быстрее.

Для тех, кто мечтает о длинной шевелюре, ученый рекомендует не частить со стрижками, а сосредоточиться на сохранении структуры волокна.

«Рекомендуется поддерживать волосяные волокна в первозданном состоянии при наименее агрессивном химическом или термическом воздействии», — советует специалист.

Чрезмерное использование фена и химических средств приводит к ломкости, из-за чего длина просто не успевает прибавляться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.