Как живая изгородь: дерматолог рассказал о связи стрижки и роста волос

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 102 0

Эксперты рассказали, из-за чего возникает иллюзия густоты.

Влияет ли стрижка на скорость роста волос

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: миф о стимуляции роста волос стрижкой оказался ложным

Многие люди ошибочно полагают, что регулярное посещение парикмахера ускоряет появление новых волос. Миф развенчало издание The Guardian.

Стрижка кончиков никак не влияет на биологические процессы в коже головы, так как волос является мертвой тканью. Профессор дерматологических наук Десмонд Тобин из Университетского колледжа Дублина подчеркивает, что волосяные фолликулы расположены на глубине нескольких миллиметров под кожей.

«Удаление того, что находится над поверхностью, никак не влияет на то, что происходит в фолликуле под ней», — отмечает эксперт.

Генетика определяет скорость рост волос, которая составляет примерно один сантиметр в месяц. Использование ножниц не способно изменить этот заложенный природой темп.

Иллюзия густоты возникает из-за того, что волосы истончаются к концам, а ровный срез делает их визуально плотнее. Профессор Тобин сравнивает этот процесс с подстриганием живой изгороди: форма становится аккуратнее, но внутренние ветви не начинают расти быстрее.

Для тех, кто мечтает о длинной шевелюре, ученый рекомендует не частить со стрижками, а сосредоточиться на сохранении структуры волокна.

«Рекомендуется поддерживать волосяные волокна в первозданном состоянии при наименее агрессивном химическом или термическом воздействии», — советует специалист.

Чрезмерное использование фена и химических средств приводит к ломкости, из-за чего длина просто не успевает прибавляться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
77.19
-0.27 91.56
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии
15:00
«Неадекватный возраст»: Ирина Дубцова планирует родить еще одного ребенка
14:53
В Челябинской области загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли мертвой
14:36
В Мурманской области больше сотни автомобилей застряли в пробке
14:16
Умер бывший главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон
14:00
Ловушка разума: почему человечество никогда не сможет жить «здесь и сейчас»

Сейчас читают

Мужчина ранил ножом двух прихожан в храме в Челябинске
«Пока замуж не собираюсь»: какой мужчина сможет покорить сердце Кати Лель
Вода есть — жизни нет: ученые изменили подход к поиску инопланетян
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео