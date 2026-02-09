Мужчина покончил с собой на семейном отдыхе в годовщину смерти дочери

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

В соседней комнате находились его избранница и двое детей.

В Испании мужчина покончил с собой в годовщину смерти дочери

Фото: www.globallookpress.com/Ngel DÃ­Az BriÃ±As

Daily Mail: мужчина покончил с собой на отдыхе в годовщину смерти дочери

Британский турист совершил самоубийство во время семейного отпуска в Испании в первую годовщину смерти своей маленькой дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

Погибшим оказался 37-летний мужчина, работавший в сфере телекоммуникаций. Трагедия произошла в номере четырехзвездочного отеля в курортном городе Торремолинос на побережье Коста-дель-Соль. В момент самоубийства 27-летняя невеста мужчины спала в соседней комнате вместе с двумя другими детьми восьми и девяти лет.

Мужчина тяжело переживал утрату дочери, которая скончалась в феврале 2025 года в возрасте семи недель от синдрома внезапной детской смерти.

«Он трагически свел счеты с жизнью после долгой и ежедневной борьбы за психическое здоровье из-за потери дочери», — написала невеста.

Она пояснила, что семья специально отправилась в Испанию, чтобы попытаться немного ослабить эмоциональное давление перед тяжелой датой. По словам женщины, ее партнер был идеальным отцом и любимым человеком, но тоска по ребенку оказалась сильнее.

Источники в полиции первоначально рассматривали версию о несчастном случае. Однако сообщение его партнерши в социальных сетях подтвердило намеренный характер поступка.

На данный момент девушка организовала кампанию по сбору пожертвований, чтобы вернуть тело мужчины на родину в Великобританию и организовать достойные похороны.

В своих публикациях она призналась, что чувствует себя опустошенной. Девушка отметила, что никакие слова не могут описать ее боль. Она добавила в прощальном послании, что теперь ее возлюбленный обрел покой рядом с их «маленькой принцессой» Холли.

