Шоплифтинг стал молодежной субкультурой: подростки хвастаются кражами в сети

В России растет число краж в магазинах, совершаемых подростками

Магазинные кражи в России все больше приобретают признаки молодежной субкультуры. В сети набирают популярность сообщества так называемых шоплифтеров, где участники обмениваются криминальным опытом, публикуют видео и инструкции по обходу систем безопасности. А еще — высмеивают сотрудников и охрану. В отдельных каналах аудитория превышает десять тысяч подписчиков. Подробности в материале корреспондента «Известий» Юлии Майдановой.

Молодчик дерзит полицейскому и, видимо, ощущает себя очень взрослым от того, что может вот так пренебрежительно общаться с сотрудником при исполнении. Юношу задержали по подозрению в краже.

Один из шоплифтеров, которому уже 18, откровенно рассказал, что в магазин ходит как на работу.

«Начал воровать я в свои 13 лет, воровал просто чипсы и колу. Сейчас ворую уже по-крупному. Ну, деньги привлекают, потому что за раз из магазина могу вынести от двух до пяти тысяч рублей», — рассказал шоплифтер.

Вот только истинный мотив таких действий подростков чаще не тот, который они называют, говорят психологи. В основном несовершеннолетние воруют не из нужды, происходящее больше похоже на деструктивную субкультуру.

Цель подростков — не просто украсть шоколадку или газировку, а снять процесс на телефон и выложить ролик в закрытый чат, чтобы похвастаться перед друзьями. Там они делятся фотографиями с трофеями и соревнуются, кто украдет больше.

В подростковой среде постоянно появляются какие-то движения и субкультуры. Взрослеющий человек отделяется от родителей и часто примыкает к какой-либо группе. Вопрос — к какой.

Близкие родственники не авторитет для детей в этом возрасте. Лучше найти другого взрослого, чьи слова прозвучат убедительно. Им может стать знакомый семьи или тренер.

«По моему многолетнему опыту наблюдений самый лучший эффект появляется, когда в школу приходят специалисты — представители правоохранительных органов, специальных подразделений. Когда приходит человек в погонах, к нему другое отношение, и к его информации другое отношение», — сказал председатель ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Михаил Богданов.

Действия подростков могут быть квалифицированы по-разному. Если хищение совершается тайно, это кража. Если открыто — грабеж. В случае, когда с целью что-то украсть было совершено нападение — это уже разбой, самое тяжкое преступление из названных. И одно легко переходит в другое. Достаточно оказать сопротивление охраннику.

«Если он, например, достанет из кармана нож и скажет: „Не подходи ко мне, охранник“ — это уже будет разбой. Или не достанет, но толкнет его так — были случаи, что охранник упал, получил легкий вред здоровью. Достаточно легкого вреда, чтобы деяние было квалифицировано как разбой», — пояснила адвокат Ирина Скурту.

Самостоятельно отвечать за свои действия перед законом подросток может с 14 лет. Этим и пользуются малолетние хулиганы. И они не заботятся о том, что родителям придется возмещать ущерб. Да и о своем ближайшем будущем не задумываются, хотя даже при зачислении в училища на абитуриента собирают характеристику. А интернет помнит все.

