«Обида есть, но зла не желаю»: Шаляпин готов помириться с Киркоровым

Мурад Устаров
Исполнитель заявил, что никогда не говорил плохого в адрес поп-короля эстрады.

Певец Прохор Шаляпин признался, что, несмотря на сложные отношения с народным артистом России Филиппом Киркоровым, переживает за него. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

Исполнитель заявил, что ничего плохого в адрес поп-короля отечественной эстрады не говорил, в отличие от него. При этом Прохор подчеркнул, что не держит на Киркорова зла.

«Я ему желаю только добра. Я вообще никому не желаю зла, честно. И в ситуации, когда он приболел, я искренне за него переживал. Думал, сколько у него работы, как он справляется, как он живет», — отметил, Шаляпин.

Певец также заявил, что обида на Киркорова осталась. Однако исполнитель допустил примирение с артистом. Кроме того, Прохор добавил, что не собирается ни с кем конфликтовать.

Ранее Киркоров обвинил Шаляпина в желании привлечь к себе внимания и построить имидж за счет других известных личностей. Он посоветовал певцу сосредоточиться на профессиональном росте и не искать легких путей к славе.

В свою очередь, Прохор заявил, что сейчас не нуждается в протекции со стороны мэтра и доволен уровнем своей популярности.

