Небензя пригласил в РФ постпреда Украины для проверки «загибающейся экономики»

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Российский дипломат заявил, что его украинский коллега распространяет ложные сведения о ситуации в стране.

Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Небензя: постпреду Украины стоит посетить РФ для проверки ее экономики

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя пригласил постпреда Украины Андрея Мельника лично посетить Россию и оценить состояние ее экономики. Соответствующее заявление дипломат сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы после атаки Вооруженных сил Украины на общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики.

«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как „загибается“ экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемое за действительное у украинского постпреда не найдется», — заявил Небензя.

По словам российского дипломата, представитель Украины распространяет ложную информацию о ситуации в России. Кроме того, как отметил Небензя, Мельник утверждает, что Киев якобы никогда не наносит удары по мирному населению.

Экстренное заседание Совбеза ООН прошло в связи с ударом ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Россия запросила встречу после атаки на здание, где находились несовершеннолетние студенты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

0:28
Небензя назвал выступления европейских членов СБ ООН глумлением над жертвами атаки ВСУ
0:09
Небензя пригласил в РФ постпреда Украины для проверки «загибающейся экономики»
23:53
«Нужно поддерживать ребенка»: Марго собирается «пропихивать» сына в кино
23:34
«Зависть и неудовлетворенность»: Киркоров о конфликте Успенской с Чеботиной
23:13
«Ой, какой лицемер»: Киркоров резко ответил Певцову
22:53
Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку по Старобельску

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео