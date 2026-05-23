Небензя: постпреду Украины стоит посетить РФ для проверки ее экономики

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя пригласил постпреда Украины Андрея Мельника лично посетить Россию и оценить состояние ее экономики. Соответствующее заявление дипломат сделал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы после атаки Вооруженных сил Украины на общежитие в Старобельске Луганской Народной Республики.

«Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как „загибается“ экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемое за действительное у украинского постпреда не найдется», — заявил Небензя.

По словам российского дипломата, представитель Украины распространяет ложную информацию о ситуации в России. Кроме того, как отметил Небензя, Мельник утверждает, что Киев якобы никогда не наносит удары по мирному населению.

Экстренное заседание Совбеза ООН прошло в связи с ударом ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Россия запросила встречу после атаки на здание, где находились несовершеннолетние студенты.

