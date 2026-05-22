«Зависть и неудовлетворенность»: Киркоров о конфликте Успенской с Чеботиной

Киркоров поддержал Чеботину в конфликте с Успенской

Народный артист России Филипп Киркоров высказался о конфликте между певицами Люсей Чеботиной и Любовью Успенской, встав на сторону молодой исполнительницы. Об этом он рассказал на российской премьере фильма «Майкл», пишет StarHit.

Певец резко высказался о поведении коллеги, заявив, что подобные конфликты для нее не редкость. По его словам, Успенская, позиционирующая себя как «королева шансона», хотя он лично считает этот статус закрепленным за Ириной Круг, склонна болезненно реагировать на любые разногласия и быстро записывать оппонентов в недоброжелатели.

«Это типичная Успенская. Если что-то ей не понравилось или она придумала, что что-то не так, то это человек для нее враг», — заявил артист.

Киркоров напомнил, что ранее помогал Успенской в ее карьере после переезда в Россию, а также содействовал в организации ее выступлений на телевидении. При этом он отметил, что в ответ, по его ощущениям, не получил благодарности.

Комментируя нынешнюю ситуацию, артист выразил мнение, что критика в адрес молодой исполнительницы выглядит необоснованной и, возможно, продиктована личными эмоциями, включая ревность к молодым артистам.

«Придираться и вот так вот задевать молодую, талантливую артистку, коей является Люся, и не потому что я с ней дружу, а потому что это некрасиво. Видно, что зависть, наверное, какая-то ее неудовлетворенность, а может быть, просто зависть к молодости», — отметил Киркоров.

Он добавил, что сам положительно относится к сотрудничеству с молодыми исполнителями, поскольку это, по его словам, дает ему творческое обновление, хотя не всем такая динамика нравится.

Разногласия между представительницами разных поколений шоу-бизнеса начались с того, что Успенская оставила крайне недоброжелательный отзыв под видеороликом, в котором участвовала Чеботина. В ответ на это артистка заявила, что привыкла к постоянному давлению и нападкам со стороны окружающих.

