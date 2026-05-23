Небензя назвал выступления европейских членов СБ ООН глумлением над жертвами атаки ВСУ

Небензя: европейские члены СБ ООН откровенно глумятся над жертвами атаки ВСУ

Европейские члены Совета Безопасности ООН глумятся над жертвами среди детей после атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза организации.

«Это даже не лицемерие или двойные стандарты, это откровенное глумление над детскими жертвами», — сказал дипломат, комментируя выступления представителей европейских стран.

Небензя ранее назвал удар ВСУ по учебному заведению военным преступлением. По его словам, атака была преднамеренной, так как рядом с колледжем и общежитием отсутствуют военные объекты.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета ночью 22 мая.

В момент атаки в общежитии находились 86 учащихся и один сотрудник. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 детей получили ранения различной степени тяжести. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

