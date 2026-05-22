«Ой, какой лицемер»: Киркоров резко ответил Певцову

Филипп Киркоров назвал Дмитрия Певцова лицемером

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал слова народного артиста РФ Дмитрия Певцова, который ранее заявил, что якобы не знает, кто такой поп-король. По словам артиста, подобное поведение он считает противоречивым и неискренним. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

Киркоров утверждает, что у него уже был негативный опыт взаимодействия с Певцовым. По его словам, ранее актер выступал с резкой критикой и, как он выразился, писал на него жалобы, а также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес коллег по сцене.

«Он три года назад или четыре на меня доносы писал, названия хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а то он не знает, кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой, какой врун, врушка во всех словах. Точно так же, как он не знает, кто такой Юра Борисов. Весь мир знает, а он не знает», — сказал певец.

В завершение артист добавил, что считает подобные заявления проявлением зависти, и подчеркнул, что, по его мнению, творческий уровень коллег важнее любых публичных конфликтов и критики.

