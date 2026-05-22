«Ой, какой лицемер»: Киркоров резко ответил Певцову

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 59 0

Актер ранее заявил, что не знает исполнителя хита «Снег».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров назвал Дмитрия Певцова лицемером

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал слова народного артиста РФ Дмитрия Певцова, который ранее заявил, что якобы не знает, кто такой поп-король. По словам артиста, подобное поведение он считает противоречивым и неискренним. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на российской премьере фильма «Майкл».

Киркоров утверждает, что у него уже был негативный опыт взаимодействия с Певцовым. По его словам, ранее актер выступал с резкой критикой и, как он выразился, писал на него жалобы, а также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес коллег по сцене.

«Он три года назад или четыре на меня доносы писал, названия хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а то он не знает, кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой, какой врун, врушка во всех словах. Точно так же, как он не знает, кто такой Юра Борисов. Весь мир знает, а он не знает», — сказал певец.

В завершение артист добавил, что считает подобные заявления проявлением зависти, и подчеркнул, что, по его мнению, творческий уровень коллег важнее любых публичных конфликтов и критики.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+27° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Последние новости

0:28
Небензя назвал выступления европейских членов СБ ООН глумлением над жертвами атаки ВСУ
0:09
Небензя пригласил в РФ постпреда Украины для проверки «загибающейся экономики»
23:53
«Нужно поддерживать ребенка»: Марго собирается «пропихивать» сына в кино
23:34
«Зависть и неудовлетворенность»: Киркоров о конфликте Успенской с Чеботиной
23:13
«Ой, какой лицемер»: Киркоров резко ответил Певцову
22:53
Небензя призвал мировое сообщество осудить атаку по Старобельску

Сейчас читают

Безопасность в автомобиле: советы эксперта для защиты детей от жары
Битва за прохладу: как спастись от аномального летнего зноя
В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео