Секреты красоты супермодели: Миранда Керр медитирует и ужинает в четыре часа дня

Daily mail: Миранда Керр ужинает в четыре часа дня и заставляет детей медетировать

Австралийская модель и мать четверых детей Миранда Керр придерживается крайне строгого распорядка дня ради сохранения здоровья и молодости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Звезда подиумов просыпается в пять утра, чтобы встретить рассвет прямо в своей спальне. По ее мнению, это помогает естественным образом сбалансировать циркадные ритмы организма.

Утро знаменитости начинается с особого комплекса, который сочетает в себе дыхательные практики и определенные позы йоги. После этого она выпивает стакан воды с лимоном, порцию сока из сельдерея и завершает утренний ритуал чашкой кофе, прежде чем приступить к занятиям с сыновьями.

Особое внимание 42-летняя Керр уделяет духовному воспитанию своих наследников.

«Каждый из моих детей, за исключением самого младшего, обучен трансцендентальной медитации, и у каждого есть своя личная мантра. Я практикую это с 17 лет, и это фундамент моей преданности делу и связи с собой», — рассказала модель.

Ее старший сын Флинн, рожденный в браке с актером Орландо Блумом, теперь ежедневно медитирует вместе с матерью в шесть утра. По словам Керр, подросток сам изъявил такое желание. Он заметил, что после подобных сеансов чувствует себя гораздо спокойнее в течение всего дня.

Продолжительность практики для детей модели зависит от их возраста. Семилетний ребенок медитирует семь минут, а старшие дети посвящают этому не менее трети часа.

Вечернее время Керр также четко регламентировано. Ужин у супермодели наступает необычайно рано — в 16:30, после чего в доме приглушают свет и включают расслабляющую музыку для подготовки детей ко сну.

Сама Миранда отправляется в постель уже в 20:30, чтобы провести сеанс лазерной терапии для кожи и нанести ночную маску. Звезда призналась, что раньше была «совой», но под влиянием своего нынешнего супруга, предпринимателя Эвана Шпигеля, полностью изменила привычки.

Говоря о будущем, модель подчеркнула, что ее главная цель — «стать бабушкой с отличной кожей». Ради этого она готова рассматривать даже возможность пластических операций, хотя на данный момент довольна своей внешностью без хирургического вмешательства.

