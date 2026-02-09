Отнимается нога: беременную Лерчек увезли на скорой на обследование

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 3 335 0

Заседание суда перенесено.

Что с Лерчек — последние новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беременную Лерчек увезли на скорой на обследование

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек. — Прим. ред.) «отнимается нога», ее увезла скорая помощь на обследование. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат ее бывшего супруга Артема Чекалина Сергей Гуров.

«Валерии утром вызвали скорую помощь, у нее боль в суставе и отнимается нога, она сейчас на обследовании, от госпитализации отказалась», — сообщил звездный защитник.

По словам Гурова, в связи с произошедшем заседание суда было перенесено.

Дело Чекалиных

Лерчек находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Фигурантами данного процесса также являются экс-супруг блогера Артем Чекалин и их знакомый.

Валерия свою вину отрицает, а вот ее бывший муж и их сообщник обвинения признали. Кроме того, блогер должна налоговой более 28 миллионов рублей.

От бывшего мужа интернет-знаменитость воспитывает троих детей: двойняшек Алису и Богдана, а также младшего сына по имени Лев. В настоящее время Лерчек вновь беременна — от аргентинского хореографа Луиса Сквиччиарини. У пары родится мальчик.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.05
0.50 91.05
0.76
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Секреты красоты супермодели: Миранда Керр медитирует и ужинает в четыре часа дня
14:04
Мужчина покончил с собой на семейном отдыхе в годовщину смерти дочери
13:57
Мошенники сменили прицел: кто теперь в зоне особого риска
13:50
Машина пропавших в Красноярском крае Усольцевых исчезла с места стоянки
13:48
Лавров: рецидивы насилия в секторе Газа продолжаются
13:45
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Фантастическая»: актриса Елена Скороходова об Ольге Чиповской
«Первая реакция была радость»: сын Игоря Талькова об убийстве отца
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео