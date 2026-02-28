Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу местного города

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Горожане кинулись собирать банкноты — их отгоняют силовики.

Военный самолет Боливии разбился в городе Эль-Альто

Фото: www.globallookpress.com/Peter Giovannini

Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на дорогу местного города Эль-Альто

Самолет военно-воздушных сил Боливии разбился на оживленной дороге в городе Эль-Альто. Об этом сообщила местная газета El Deber. Установлено, что он перевозил деньги.

Воздушное судно врезалось в несколько автомобилей, которые в момент падения двигались по шоссе. Предварительно, один человек погиб, пострадало еще несколько.

Официальных заявлений касательно авиакатастрофы на данный момент нет.

Местные СМИ сообщают, что самолет перевозил денежные средства. На распространенных в социальных сетях фотографиях показаны жители, которые собирают купюры, в то время как военные и пожарные пытаются их отогнать с места происшествия.

В это же день, 28 февраля, стало известно, что самолет авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуок в Казань рейсом ZF-2620, вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

Борт должен был прибыть в столицу Татарстана 28 февраля в пять часов утра. В социальных сетях пассажиры делятся ужасающими историями этого полета.


