Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу местного города

Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на дорогу местного города Эль-Альто

Самолет военно-воздушных сил Боливии разбился на оживленной дороге в городе Эль-Альто. Об этом сообщила местная газета El Deber. Установлено, что он перевозил деньги.

Воздушное судно врезалось в несколько автомобилей, которые в момент падения двигались по шоссе. Предварительно, один человек погиб, пострадало еще несколько.

Официальных заявлений касательно авиакатастрофы на данный момент нет.

Местные СМИ сообщают, что самолет перевозил денежные средства. На распространенных в социальных сетях фотографиях показаны жители, которые собирают купюры, в то время как военные и пожарные пытаются их отогнать с места происшествия.

