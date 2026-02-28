«На весь самолет закричала»: следующий из Вьетнама в Россию борт экстренно вернулся в аэропорт вылета

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 61 0

В социальных сетях пассажиры делятся ужасающими историями о полете.

Самолет рейса Фукуок — Казань вернулся в аэропорт

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет рейса Фукуок — Казань вернулся в аэропорт по технической причине

Самолет авиакомпании Azur Air, который следовал из вьетнамского острова Фукуок в Казань рейсом ZF-2620, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, это произошло по технической причине.

Воздушное судно приземлилось во Вьетнаме в 20:37 по московскому времени. По данным онлайн-табло казанского аэропорта, самолет должен был прибыть в столицу Татарстана 28 февраля в пять часов утра.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, посадка прошла в штатном режиме, самолет не подавал сигнал бедствия.

«Экипаж полностью контролировал параметры полета. Специалисты авиакомпании проводят техническую оценку воздушного судна. По итогам оценки будет принято решение о дальнейшем выполнении рейса», — отметили в организации.

Авиакомпания пообещала дать дополнительную информацию позднее. В пресс-службе подчеркнули, что в сбойных ситуациях их сотрудники прикладывают максимум усилий, поскольку безопасность полетов — их главный приоритет.

В то же время, в социальных сетях пассажиры рассказывают ужасающие истории этого полета. Многие наблюдали огонь за бортом в иллюминаторах. После взлета самолета в одном из двигателей, по словам очевидцев, прозвучало несколько хлопков.

«Я на весь самолет закричала. <…> Дальше начали взлетать — опять искра. Бубух — звук такой», — рассказала одна из пассажирок рейса Фукуок — Казань.

По словам женщины, рядом с ней и молодым человеком сидел мужчина, который успокаивал обеспокоенных людей. Во время всего полета пассажирка молилась.

«Все стало таким незначительным. Люди перед выездом ругались из-за багажа. Я думаю, это вообще все неважно. Важно живым остаться», — поделилась она.

Самолет вернулся в аэропорт вылета. По словам пассажирки, около 400 человек, которые находились на борту, теперь ожидают информации о дальнейших действиях.

До этого, 22 февраля, на борту следовавшего из Екатеринбурга в Стамбул самолета «Уральских авиалиний» загорелся пауэрбанк. Бортпроводник-инструктор благополучно потушил устройство, после чего лайнер продолжил полет в штатном режиме и удачно приземлился в турецком аэропорту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

3:18
Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу местного города
2:56
Умер исполнитель знаменитого хита Oh! Carol — Нил Седака
2:36
«На весь самолет закричала»: следующий из Вьетнама в Россию борт экстренно вернулся в аэропорт вылета
2:10
Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
1:47
НАСА запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году
1:25
«Немедленно!» — Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран

Сейчас читают

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео