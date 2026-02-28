Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы произошел 27 февраля

На юго-западе Москве 27 февраля около 21:00 прогремел взрыв в жилом доме. О причинах, пострадавших и последствиях — в материале 5-tv.ru

Что произошло: причины взрыва

В панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8 около 21:00 произошел взрыв. В одной из квартир на 15-м этаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На видео, в котором запечатлен момент взрыва, четко прослеживается, как окна квартиры разлетаются после мощного хлопка, сопровождающегося яркой вспышкой.

Взрывная волна выбила оконную раму и часть внешнего фасада, из самой квартиры вырывались огненные искры.

Причиной взрыва стал газовый баллон — его использовали для монтажа натяжных потолков.

По словам хозяйки квартиры Ольги, где произошел инцидент, пострадали ее муж и дочь. На момент взрыва женщины не было дома. Пострадавших доставили в городскую больницу, где врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Работа оперативных служб

В «Мосгазе» сообщили, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают оперативные службы. К дому подъехали четыре пожарные машины и две скорой помощи. В Главном управлении (ГУ) МЧС России по столице отметили, что признаков загорания не обнаружено.

В пресс-службе префектуры ЮЗАО подчеркнули, что поврежденная взрывом фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники, тепловой контур дома закрыт. При этом инцидент не повлиял на несущие конструкции многоэтажки.

150 человек были эвакуированы из пострадавшего при взрыве дома. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

На контроле прокуратуры

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. По факту взрыва организована доследственная проверка.

Немного ранее 5-tv.ru опубликовали кадры момента взрыва в многоэтажном доме. На них запечатлен мощный хлопок, яркая вспышка и разлетающиеся в разные стороны искры. До этого были опубликованы кадры последствий взрыва. На них четко видны выбитые стекла, развороченный балкон и выбитую стену.

