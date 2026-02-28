Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 030 0

Инцидент произошел 27 февраля около 21:00.

Видео: взрыв в жилом доме на юге Москвы — что известно

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы произошел 27 февраля

На юго-западе Москве 27 февраля около 21:00 прогремел взрыв в жилом доме. О причинах, пострадавших и последствиях — в материале 5-tv.ru

Что произошло: причины взрыва

В панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8 около 21:00 произошел взрыв. В одной из квартир на 15-м этаже выбиты стекла, разворочен балкон и выбита стена.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На видео, в котором запечатлен момент взрыва, четко прослеживается, как окна квартиры разлетаются после мощного хлопка, сопровождающегося яркой вспышкой.

Взрывная волна выбила оконную раму и часть внешнего фасада, из самой квартиры вырывались огненные искры.

Причиной взрыва стал газовый баллон — его использовали для монтажа натяжных потолков.

По словам хозяйки квартиры Ольги, где произошел инцидент, пострадали ее муж и дочь. На момент взрыва женщины не было дома. Пострадавших доставили в городскую больницу, где врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Работа оперативных служб

В «Мосгазе» сообщили, что дом не был газифицирован. На месте происшествия работают оперативные службы. К дому подъехали четыре пожарные машины и две скорой помощи. В Главном управлении (ГУ) МЧС России по столице отметили, что признаков загорания не обнаружено.

В пресс-службе префектуры ЮЗАО подчеркнули, что поврежденная взрывом фасадная плита будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники, тепловой контур дома закрыт. При этом инцидент не повлиял на несущие конструкции многоэтажки.

150 человек были эвакуированы из пострадавшего при взрыве дома. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На контроле прокуратуры

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего. По факту взрыва организована доследственная проверка.

Немного ранее 5-tv.ru опубликовали кадры момента взрыва в многоэтажном доме. На них запечатлен мощный хлопок, яркая вспышка и разлетающиеся в разные стороны искры. До этого были опубликованы кадры последствий взрыва. На них четко видны выбитые стекла, развороченный балкон и выбитую стену.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
На грани перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2026

Последние новости

3:18
Перевозивший деньги самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу местного города
2:56
Умер исполнитель знаменитого хита Oh! Carol — Нил Седака
2:36
«На весь самолет закричала»: следующий из Вьетнама в Россию борт экстренно вернулся в аэропорт вылета
2:10
Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
1:47
НАСА запланировало высадку астронавтов на Луну в 2028 году
1:25
«Немедленно!» — Рубио призвал американцев как можно скорее покинуть Иран

Сейчас читают

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы: главное
Опубликованы кадры последствий взрыва в жилом доме на юге Москвы
Это по-королевски: Киркоров выдумал творческий кризис, чтобы его коллеги прославились
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео