В результате крушения самолета ВВС Боливии 15 человек погибли

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Сообщается также о 30 пострадавших.

Сколько погибло в авиакатастрофе в Боливии

Фото: www.globallookpress.com/Radoslaw Czajkowski

В результате авиакатастрофы с военным самолетом в Боливии погибли 15 человек. Об этом изданию Unitel рассказал полковник городской пожарной службы Эль-Альто.

По данным журналистов, пострадало 30 человек.

Самолет военно-воздушных сил Боливии разбился на оживленной дороге в городе Эль-Альто. Воздушное судно врезалось в несколько автомобилей, которые в момент падения двигались по шоссе.

Местные СМИ сообщают, что самолет перевозил денежные средства. На распространенных в социальных сетях фотографиях показаны жители, которые собирают купюры, в то время как военные и пожарные пытаются их отогнать с места происшествия.

Накануне, 27 февраля, сообщалось, что самолет из Египта готовится к аварийной посадке в Шереметьево. Источник 5-tv.ru уточнял, что судно пытается приземлиться с неработающим автопилотом. Позднее стало известно, что борт благополучно приземлился.

Ранее 5-tv.ru писал о следующем из Вьетнама в Россию борте — ему пришлось вернуться в аэропорт вылета. Пассажиры рассказывают страшные вещи.

