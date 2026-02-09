«Врачи оказали помощь»: появились подробности госпитализации Нелли Уваровой

Нелли Уварову госпитализировали из-за перелома ноги

Актриса Нелли Уварова, получившая широкую известность благодаря главной роли в телесериале «Не родись красивой», была выписана из медицинского учреждения после перелома ноги. Об этом сообщила агент знаменитости Наталя Соболь в беседе с aif.ru.

По словам представителя актрисы, медики провели все необходимые обследования и оказали подопечной квалифицированную помощь. После чего врачи разрешили ей отправиться в домой для дальнейшего восстановления.

«У актрисы перелом ноги. Врачи оказали ей помощь. Сейчас с ней все в порядке, она уже дома», — подчеркнула Соболь

Несчастный случай произошел во время посещения катка в районе Хамовников. Сообщается, что артистка проводила время на льду спорткомплекса «Лужники». В какой-то момент Уварова потеряла равновесие и крайне неудачно упала, повредив конечность.

Сразу после инцидента пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где диагностировали перелом. Отмечается, что это не первая серьезная травма исполнительницы за последнее время. Весной 2025 года стало известно о другом медицинском вмешательстве. Уварова перенесла операцию, связанную с последствиями перелома лучевой кости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.