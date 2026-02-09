Пытки в Югре: трое мужчин облили девушку кипятком из-за 30 тысяч рублей

|
Диана Кулманакова
Злоумышленники не терпели отказов.

В Югре трое мужчин облили девушку кипятком из-за денег

Фото: 5-tv.ru

В Югре трое мужчин облили девушку кипятком из-за 30 тысяч рублей

В Югре автономном округе троих мужчин арестовали за серию жестоких нападений на граждан с целью получения денежных средств. Об этом представители пресс-службы судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа рассказали в беседе с Lenta.ru.

Согласно материалам следствия, злоумышленники организовали преступные эпизоды в декабре 2025 года, применяя к своим жертвам изощренное насилие. В одном из случаев фигуранты требовали от женщины передать им 30 тысяч рублей. Получив отказ, они облили ее руки крутым кипятком. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Помимо нападения на женщину, следствие располагает данными об еще одном вымогательстве данной группой. Жертвой стал мужчина, от которого нападавшие также требовали наличность. Узнав, что он не располагает искомой суммой, преступники избили его.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. По решению судебных органов, все трое подозреваемых будут находиться под стражей как минимум до 6 апреля текущего года.

