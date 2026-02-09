Express: Илон Маск пообещал построить саморастущий город на Луне

Основатель SpaceX Илон Маск объявил о планах начать строительство так называемого «саморастущего города» на Луне. Миллиардер утверждает, что проект может быть реализован менее чем за десять лет. Параллельно он напомнил о своих амбициях по освоению Марса, хотя признал: Красная планета — задача куда более отдаленная. Об этом пишет Daily Express.

Луна — быстрее, дешевле и ближе

По словам Маска, компания SpaceX уже сместила стратегический фокус с Марса на Луну. Причина проста: логистика. Полет к спутнику Земли занимает около двух дней, а стартовые окна возможны каждые десять дней, тогда как перелет к Марсу возможен лишь раз в 26 месяцев и длится около полугода.

«Для тех, кто не в курсе, SpaceX уже сместила фокус на строительство саморастущего города на Луне, так как мы потенциально можем достичь этого менее чем за 10 лет, тогда как на Марсе потребуется 20+ лет», — заявил Маск.

Он подчеркнул, что быстрая доступность Луны позволит проводить больше запусков и быстрее исправлять ошибки, постепенно наращивая инфраструктуру будущего города.

Марс остается целью — но не первой

Несмотря на лунный приоритет, Маск не отказывается от марсианской мечты. Он отметил, что SpaceX все же будет «стремиться» приступить к строительству города на Марсе в горизонте 5–7 лет.

«Тем не менее, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе примерно через 5–7 лет, но главный приоритет — обеспечить будущее цивилизации, и Луна станет быстрее», — добавил Маск.

Планы SpaceX и конкуренция держав

По информации, представленной инвесторам, SpaceX рассматривает Луну как первый шаг к масштабному космическому присутствию человека. Беспилотную посадку на лунную поверхность компания планирует в марте 2027 года.

Тем временем НАСА готовится к запуску миссии Artemis II, которая должна проверить готовность к пилотируемому полету вокруг Луны. США также находятся в жесткой конкуренции с Китаем за возвращение людей на лунную поверхность — впервые с 1972 года.

Космос, ИИ и триллионные оценки

На фоне этих заявлений Маск недавно объявил о покупке компанией SpaceX стартапа по искусственному интеллекту xAI, которым он также руководит. В результате сделки SpaceX оценивается примерно в один триллион долларов, а xAI — в 250 миллиардов.

Сторонники сделки считают, что она усилит планы Маска по созданию космических дата-центров. По его мнению, такие объекты могут оказаться более энергоэффективными, чем наземные, на фоне стремительного роста спроса на вычислительные мощности из-за развития ИИ.

