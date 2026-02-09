Российская вакцина может в шесть раз снизить симптомы аллергии на березу

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Завершаются поиски добровольцев, готовых проверить действие препарата на себе.

Когда аллергики перестанут бояться пыльцы берез

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская вакцина может в шесть раз снизить симптомы аллергии на березу

Вакцина от аллергии на пыльцу березы выйдет на постоянную регистрацию после сезона цветения 2026 года. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат уже прошел ключевые этапы испытаний. Он показал себя с лучшей стороны даже в тех случаях, когда пыльцы в воздухе было аномально много.

«Несмотря на то, что прошлый пылевой сезон был аномально высоким, у 25% привитых вообще не было признаков аллергии, у остальных в шесть раз была снижена выраженность аллергической реакции», – добавила Скворцова.

Уже во втором квартале этого года вакцина получит временную регистрацию. Параллельно с этим специалисты завершают набор добровольцев для третьей, финальной, фазы клинических исследований.

Как только цикл наблюдений завершится в 2026 году, препарат получит постоянную регистрацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что указывает постоянный зуд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:40
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила причины снов с умершими люди
23:24
Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде
23:10
Фольклорист объяснила тайный смысл имени Елисей
22:55
Москвичи выстроились в очереди, чтобы купить билеты на премьеру с Ефремовым
22:40
Авиакомпании прорабатывают альтернативные точки для дозаправки самолетов с Кубы
22:23
В Словакии заявили о нарушении соглашений с РФ при передаче МиГ-29 Украине

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
«Большой подарок»: народная артистка Юлия Рутберг об Ольге Чиповской
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника
Кудесы 10 февраля: как по старым традициям правильно задобрить домового

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео