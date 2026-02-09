Российская вакцина может в шесть раз снизить симптомы аллергии на березу

Вакцина от аллергии на пыльцу березы выйдет на постоянную регистрацию после сезона цветения 2026 года. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Препарат уже прошел ключевые этапы испытаний. Он показал себя с лучшей стороны даже в тех случаях, когда пыльцы в воздухе было аномально много.

«Несмотря на то, что прошлый пылевой сезон был аномально высоким, у 25% привитых вообще не было признаков аллергии, у остальных в шесть раз была снижена выраженность аллергической реакции», – добавила Скворцова.

Уже во втором квартале этого года вакцина получит временную регистрацию. Параллельно с этим специалисты завершают набор добровольцев для третьей, финальной, фазы клинических исследований.

Как только цикл наблюдений завершится в 2026 году, препарат получит постоянную регистрацию.

