«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии

Певец Филипп Киркоров: Я привез из-за океана медиуинские гаджеты для аллергиков

Народный артист России Филипп Киркоров перенес мощный приступ аллергии. На гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ он рассказал журналистам, что пока не восстановился полностью, но как минимум уже чувствует себя хорошо и посещает мероприятия. А пострадавшую кожу приходится защищать и покрывать более плотным слоем тонального крема.

«Уже полегче, сходит отек. У меня в Астрахани это началось Такая там уже весна-весна, и, наверное, началось какое-то цветение, хотя у меня никогда этого не было от цветения. Может, я икры переел астраханской черной. Тоже возможно, я что-то сейчас подумал, что я съел… Я утром просыпаюсь, а у меня глаз нет. Все-все отекло», — поделился музыкант.

На случай нового приступа у Киркорова есть все необходимое. Помимо популярных антигистаминных препаратов в звездной аптечке есть заморские хитрые «гаджеты». Например, специальный пластырь, который наклеивается над верхней губой — вдыхание его паров помогает бороться с заложенностью носа.

«На точки за одним ухом, за вторым ухом и все. Да, это все помогает. Такие пластыри, которые как от никотина. Есть пластырь от аллергии. Благо, у меня с собой, я привез из-за океана вот эти все гаджеты для аллергии, потому что всякое бывает», — заключил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров довел гостей гала-ужина до слез умиления — показал им своего нового питомца. Щенок мальтипу — смест мальтийской болонки и пуделя — появился в жизни народного артиста в конце марта. Он приобрел пушистика за один миллион рублей.

