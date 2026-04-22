«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии

Рита Цветкова
Исполнитель едва узнал себя в зеркале после ужина с черной икрой в Астрахани, но был во всеоружии.

Певец Филипп Киркоров: Я привез из-за океана медиуинские гаджеты для аллергиков

Народный артист России Филипп Киркоров перенес мощный приступ аллергии. На гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ он рассказал журналистам, что пока не восстановился полностью, но как минимум уже чувствует себя хорошо и посещает мероприятия. А пострадавшую кожу приходится защищать и покрывать более плотным слоем тонального крема.

«Уже полегче, сходит отек. У меня в Астрахани это началось Такая там уже весна-весна, и, наверное, началось какое-то цветение, хотя у меня никогда этого не было от цветения. Может, я икры переел астраханской черной. Тоже возможно, я что-то сейчас подумал, что я съел… Я утром просыпаюсь, а у меня глаз нет. Все-все отекло», — поделился музыкант.

На случай нового приступа у Киркорова есть все необходимое. Помимо популярных антигистаминных препаратов в звездной аптечке есть заморские хитрые «гаджеты». Например, специальный пластырь, который наклеивается над верхней губой — вдыхание его паров помогает бороться с заложенностью носа.

«На точки за одним ухом, за вторым ухом и все. Да, это все помогает. Такие пластыри, которые как от никотина. Есть пластырь от аллергии. Благо, у меня с собой, я привез из-за океана вот эти все гаджеты для аллергии, потому что всякое бывает», — заключил певец.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров довел гостей гала-ужина до слез умиления — показал им своего нового питомца. Щенок мальтипу — смест мальтийской болонки и пуделя — появился в жизни народного артиста в конце марта. Он приобрел пушистика за один миллион рублей.

16 апр
Вакцины от рака и аллергии: в Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями
15 апр
«Спасибо» березе: аллергикам посоветовали уехать из Москвы
10 апр
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
9 апр
Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
30 мар
Аллергикам дали совет на разгар сезона пыления
29 мар
Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца
24 мар
Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии
23 мар
Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
22 мар
Есть несколько признаков: можно ли спутать аллергию с простудой
20 мар
Смотрим на весну без слез: как спасти глаза в сезон аллергии на пыльцу
Сейчас читают

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло в результате атаки дронов ВСУ
Позиции боевиков ВСУ накрыло «Градом». Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
53 необычных факта о Ленине: Все не знает даже историк

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео