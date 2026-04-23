Воронеж, Самара, Челябинск, Омск и Москва: аллергикам приготовиться

Врачи дали советы в разгар сезона цветения березы.

Аллергия

Береза и ольха зацвели в Воронеже, Самаре, Челябинске, Омске и Москве

Самый неприятный период весны наступил для тех, кто страдает от аллергии. Сразу в нескольких регионов страны зацвели береза и ольха. Под угрозой оказались аллергики в Воронеже, Самаре, Челябинске, Омске и Москве. И несмотря на то, что березовая пыльца, наверное, самая агрессивная, избежать серьезных обострений можно.

«Я обычно рекомендую употреблять больше воды, потому что при достаточном употреблении воды концентрация аллергенов будет меньше», — сказал доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН, эксперт НИИ функционального питания Андрей Скальный.

«Использовать барьерные спреи, солевые растворы с барьерными средствами в нос, которые предотвращают оседание пыльцы в полости носа, носить солнцезащитные очки как барьер для глаз», — сказала врач-иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.

Ну и кроме того, в ближайшие несколько дней благодаря прохладной и дождливой погоде аллергики смогут вздохнуть свободно.

22 апр
«Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
16 апр
Вакцины от рака и аллергии: в Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями
15 апр
«Спасибо» березе: аллергикам посоветовали уехать из Москвы
10 апр
Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
9 апр
Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
30 мар
Аллергикам дали совет на разгар сезона пыления
29 мар
Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца
24 мар
Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии
23 мар
Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
22 мар
Есть несколько признаков: можно ли спутать аллергию с простудой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летней Самиры
5:20
Зеленский допустил кризис с боеприпасами для ПВО
5:10
В МИД РФ сообщили о планах ОЭС по блокаде Калининградской области
4:55
«С Димой много кто хочет»: Рудковская о желании Маш Милаш поработать с Биланом
4:40
Уверенно раскрываем зонтики: какая погода будет в Москве 23 апреля
4:25
В США два человека погибли в результате утечки химикатов на заводе

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Витаминная ловушка: как обычные добавки разрушают нервную систему
Бомба замедленного действия: как мармелад влияет на развития рака
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео