Воронеж, Самара, Челябинск, Омск и Москва: аллергикам приготовиться

Береза и ольха зацвели в Воронеже, Самаре, Челябинске, Омске и Москве

Самый неприятный период весны наступил для тех, кто страдает от аллергии. Сразу в нескольких регионов страны зацвели береза и ольха. Под угрозой оказались аллергики в Воронеже, Самаре, Челябинске, Омске и Москве. И несмотря на то, что березовая пыльца, наверное, самая агрессивная, избежать серьезных обострений можно.

«Я обычно рекомендую употреблять больше воды, потому что при достаточном употреблении воды концентрация аллергенов будет меньше», — сказал доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН, эксперт НИИ функционального питания Андрей Скальный.

«Использовать барьерные спреи, солевые растворы с барьерными средствами в нос, которые предотвращают оседание пыльцы в полости носа, носить солнцезащитные очки как барьер для глаз», — сказала врач-иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.

Ну и кроме того, в ближайшие несколько дней благодаря прохладной и дождливой погоде аллергики смогут вздохнуть свободно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.