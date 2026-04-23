Воронеж, Самара, Челябинск, Омск и Москва: аллергикам приготовиться
Врачи дали советы в разгар сезона цветения березы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Самый неприятный период весны наступил для тех, кто страдает от аллергии. Сразу в нескольких регионов страны зацвели береза и ольха. Под угрозой оказались аллергики в Воронеже, Самаре, Челябинске, Омске и Москве. И несмотря на то, что березовая пыльца, наверное, самая агрессивная, избежать серьезных обострений можно.
«Я обычно рекомендую употреблять больше воды, потому что при достаточном употреблении воды концентрация аллергенов будет меньше», — сказал доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института РУДН, эксперт НИИ функционального питания Андрей Скальный.
«Использовать барьерные спреи, солевые растворы с барьерными средствами в нос, которые предотвращают оседание пыльцы в полости носа, носить солнцезащитные очки как барьер для глаз», — сказала врач-иммунолог-аллерголог высшей категории, заведующая отделением частной клиники Оксана Шабалина.
Ну и кроме того, в ближайшие несколько дней благодаря прохладной и дождливой погоде аллергики смогут вздохнуть свободно.
- 22 апр
- «Гаджеты из-за океана»: как Филипп Киркоров спасается от приступов аллергии
- 16 апр
- Вакцины от рака и аллергии: в Москве рассказали о передовых способах борьбы с болезнями
- 15 апр
- «Спасибо» березе: аллергикам посоветовали уехать из Москвы
- 10 апр
- Жизнь в вечной тьме: женщина не может выйти на свет из-за редкой аллергии
- 9 апр
- Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков
- 30 мар
- Аллергикам дали совет на разгар сезона пыления
- 29 мар
- Сдавать в приют? Что делать при внезапной аллергии на питомца
- 24 мар
- Действовать быстро: что делать, если накрыл приступ аллергии
- 23 мар
- Снова рекорды: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
- 22 мар
- Есть несколько признаков: можно ли спутать аллергию с простудой
