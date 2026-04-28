Ваша сыпь может быть ложной: как отличить аллергию от псевдоаллергии

Врач Корякин: настоящую аллергию может вызвать даже малое количество вещества

Красные пятна, зуд и отеки не всегда являются симптомами настоящей аллергии. В ряде случаев похожую реакцию вызывает псевдоаллергия. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

По словам специалиста, при истинной аллергии иммунная система ошибочно принимает безопасное вещество за угрозу. Это может быть пыльца березы, арахис, шерсть кошки или другой аллерген. После первой встречи организм запоминает его, а при повторном контакте запускает быструю защитную реакцию.

Корякин пояснил, что в этом процессе участвуют иммуноглобулины (антитела. — Прим. ред.) класса E. При контакте с аллергеном тучные клетки выбрасывают гистамин (органическое соединение. — Прим. ред.) и другие активные вещества. Из-за этого у человека могут появиться сыпь, зуд, отек или проблемы с дыханием.

Главные отличия истинной аллергии от псевдоаллергии

Главная особенность настоящей аллергии в том, что реакцию способно вызвать даже очень малое количество вещества. Например, человеку может стать плохо из-за следов ореха на ноже или запаха рыбы. Симптомы часто развиваются быстро и могут быть опасными, особенно при отеке Квинке (острая аллергическая реакция немедленного типа. — Прим. ред.) и падении давления.

Псевдоаллергия устроена иначе. При ней иммунная система не запускает полноценную аллергическую реакцию, а проблема чаще связана с продуктами или способностью организма перерабатывать гистамин.

Врач выделил несколько вариантов такой реакции. В первом случае продукты сами провоцируют выброс гистамина. К ним относят клубнику, цитрусовые, шоколад, мед, орехи и морепродукты. Во втором случае человек получает много гистамина с пищей, например с выдержанными сырами, квашеной капустой, красным вином или копченостями. В третьем случае организму не хватает фермента, который должен разрушать избыток гистамина.

Также Корякин отметил, что отличить аллергию от псевдоаллергии помогает принцип дозы. При настоящей аллергии симптомы могут появиться даже после малого количества продукта. При псевдоаллергии человек может спокойно съесть несколько ягод клубники, но получить крапивницу после большой порции, особенно натощак.

Также различия можно увидеть по анализам. При истинной аллергии часто выявляют повышенный уровень специфических иммуноглобулинов E к конкретному аллергену. При псевдоаллергии такого повышения обычно нет.

По словам профессора, аллергию можно описать как ошибочную атаку иммунитета на распознанный аллерген, а псевдоаллергию — как реакцию на избыток гистамина в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно принимать лекарства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.