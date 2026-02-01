Аллергия или заболевание печени: на что указывает постоянный зуд

Терапевт Кэй: постоянный зуд может указывать на заболевания печени

Постоянный зуд без видимых причин может быть не просто кожной проблемой, а симптомом серьезных нарушений в работе организма. Врач общей практики доктор Филиппа Кэй рассказала, в каких случаях зуд требует обязательного обращения к специалисту и на какие дополнительные симптомы стоит обратить внимание Об этом сообщает Daily Mail.

Когда зуд связан с кожными заболеваниями

По словам специалиста, некоторые причины зуда выявляются достаточно быстро. Экзема и псориаз, например, почти всегда сопровождаются покраснением и высыпаниями на коже. В таких случаях заболевание хорошо поддается лечению с помощью увлажняющих средств или стероидных кремов.

Сильный зуд также характерен для ветряной оспы и чесотки. Однако если при ветрянке высыпания появляются сразу, то при чесотке зуд может возникнуть за несколько недель до появления пятен. Чаще всего заболевание лечат кремом с перметрином, а при тяжелом течении — специальными таблетками.

Аллергия — скрытая причина зуда

Более сложной для диагностики причиной может быть аллергическая реакция. Иммунный ответ способен возникать на никель в украшениях, косметику, моющие средства, латекс, краски для волос и даже ароматизаторы.

Зуд может вызывать и пищевая аллергия — на орехи, моллюсков, яйца, молоко, пшеницу или сою. Врач советует тем, у кого причина зуда не выявлена, обратиться к терапевту и попробовать прием антигистаминных препаратов. Если симптомы ослабеют, пациента могут направить к аллергологу для точной диагностики.

Опасный сигнал: заболевания печени

Доктор Кэй предупреждает, что зуд может быть ранним признаком заболевания печени. Когда орган перестает эффективно выводить токсины, они накапливаются в организме и вызывают кожный зуд.

На ранних стадиях проблемы с печенью часто связаны с неправильным питанием, ожирением или алкоголем и могут поддаваться лечению. Однако зуд обычно появляется уже при прогрессировании болезни.

Врач советует насторожиться, если вместе с зудом появились усталость, пожелтение кожи или белков глаз. Тогда это повод срочно обратиться за медицинской помощью.

Холод и сухость кожи

Еще одной распространенной причиной зуда является холод. Низкие температуры, центральное отопление, горячие ванны и душ лишают кожу защитных жиров, из-за чего она становится сухой и начинает чесаться. В таких случаях проблему обычно решает регулярное использование смягчающих средств.

