Жасмин раскрыла правду о гонораре за победу в шоу «Аватар»

Сейчас артистка вынуждена отказываться от новых проектов из-за травмы руки.

Сколько Жасмин заплатили за победу в шоу «Аватар»

Фото: legion-media/Kommersant

Певица Жасмин: народная любовь важнее гонорара за победу в шоу «Аватар»

Певица Жасмин, выигравшая музыкальное шоу на телеканале НТВ, откровенно рассказала о закулисье проекта. В беседе с корреспондентом URA.RU звезда развеяла слухи об огромных гонорарах за победу.

«За победу ничего не получила: ноль рублей. Я получила народную любовь. Для меня это гораздо важнее. Честно», — заявила певица.

Проект потребовал от артистки больших усилий. С сентября по январь Жасмин была вынуждена совмещать съемки с воспитанием детей и плотным гастрольным графиком.

«Участвовать в проекте мне было очень тяжело. Но я довольна тем, как все в итоге сложилось», — подчеркивает певица.

После победы Жасмин получила множество предложений о сотрудничестве, но новые проекты пришлось временно отложить. Активный отдых на горнолыжном курорте закончился для певицы неудачно — она получила разрыв связок руки.

Сейчас артистка вынуждена ходить в лангетке, но уже строит планы на будущее. Как только врачи разрешат снять фиксатор, Жасмин начнет подготовку к большому сольному концерту в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, как певица Жасмин справляется с ролью бабушки.

