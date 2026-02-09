«Часть меня ушла с тобой»: семья Снуп Догга простилась с покойной внучкой рэпера

Игорь Рязов
Внучке американского исполнителя не было и года.

Как прошла церемония прощания с внучкой Снуп Догга

Фото: Zuma/Dave Starbuck/ТАСС

Семья Снуп Догга простилась с покойной внучкой рэпера

Дочь знаменитого американского рэпера Снуп Догга, певица Кори Бродус, организовала церемонию прощания со своей 11-месячной дочерью Коди Дро. Кадрами с мероприятия артистка поделилась в своих социальных сетях.

«Часть меня ушла с тобой, моя девочка, на всю жизнь», — написала Бродус под публикацией.

Церемония прощания прошла в кругу родных и близких. Кори Бродус попросила гостей вместо черных нарядов выбрать для мероприятия яркую одежду. Зал, где проходило прощание, был украшен множеством живых цветов и плакатами с фотографиями девочки.

Ребенок родился в феврале прошлого года на три месяца раньше срока. Почти все время девочка провела в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей. В начале января ее выписали домой, однако спустя 20 дней она умерла.

Ранее 5-tv.ru писал, как Кори Бродус сообщила о смерти ребенка.

