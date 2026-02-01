У рэпера Снуп Догга умерла десятимесячная внучка

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Девочка ушла из жизни всего через 20 дней после выписки из отделения интенсивной терапии.

Умерла новорожденная внучка Снуп Догга Коди

Фото: © РИА Новости/IMAGO/Jeffrey Mayer

Дочь Снуп Догга Кори Бродус сообщила о смерти 11-месячной дочери

В семье культового американского рэпера Снуп Догга произошла трагедия. Его единственная дочь, 26-летняя Кори Бродус, в личном блоге сообщила поклонникам о смерти своей 11-месячной дочери Коди Дре.

Девочка ушла из жизни всего через 20 дней после выписки из отделения интенсивной терапии. Причина смерти ребенка не уточняется.

«В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди», — написала дочь Снуп Догга, отметив, что мама и папа будут вечно ее любить.

Бродус также добавила: она знает, что ее кроха теперь в ином мире.

Известно, что Коди была первым ребенком Кори. Девочку наследница популярного рэпера родила от своего жениха — фотографа Уэйна Дьюса. Мужчина, в свою очередь, также публично попрощался с малышкой. Он, как и Бродус, опубликовал в соцсети черно-белый снимок, на котором держит малышку на руках.

