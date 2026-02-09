Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде

Дарья Корзина
Артист сорвался с лошади при выполнении трюка.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде 27-летний артист цирка сломал ногу во время выступления на арене. Инцидент произошел 7 февраля и был зафиксирован на видео, которое впоследствии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, акробат исполнял номер с элементами конной акробатики под названием «Курс». В ходе выступления он должен был выполнить прыжок с движущейся лошади и вернуться обратно, однако в момент схода потерял равновесие, соскользнул и упал на поверхность манежа.

«При сходе с лошади на поверхность манежа получил травму правой ноги. Пострадавшего работника доставили в медицинское учреждение», — сообщили в региональной государственной инспекции труда.

Медики диагностировали у артиста открытый перелом обеих костей голени, а также множественные ушибленные раны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели испанской воздушной гимнастки Марины Барсело во время циркового выступления в немецком городе Баутцен. Артистка, входившая в состав труппы цирка Пола Буша, сорвалась с трапеции с высоты порядка пяти метров.

