Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 27-летний артист цирка сломал ногу во время выступления на арене. Инцидент произошел 7 февраля и был зафиксирован на видео, которое впоследствии появилось в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительным данным, акробат исполнял номер с элементами конной акробатики под названием «Курс». В ходе выступления он должен был выполнить прыжок с движущейся лошади и вернуться обратно, однако в момент схода потерял равновесие, соскользнул и упал на поверхность манежа.

«При сходе с лошади на поверхность манежа получил травму правой ноги. Пострадавшего работника доставили в медицинское учреждение», — сообщили в региональной государственной инспекции труда.

Медики диагностировали у артиста открытый перелом обеих костей голени, а также множественные ушибленные раны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели испанской воздушной гимнастки Марины Барсело во время циркового выступления в немецком городе Баутцен. Артистка, входившая в состав труппы цирка Пола Буша, сорвалась с трапеции с высоты порядка пяти метров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.