Перейти грань, исказить: как Пушкин стал героем социальных сетей

Пушкин стал героем социальных сетей

Сегодня день памяти гения русской поэзии Александра Пушкина. В Петербурге запланировано сразу несколько мероприятий. Одно из них пройдет на Мойке, где жил поэт.

Небывалую популярность творчество Пушкина сейчас набирает в социальных сетях. Пользователи по всему миру публикуют тысячи роликов. Все активнее в дело вступает искусственный интеллект. Правда, после вмешательства нейросетей знаменитые строки и биография Александра Сергеевича не имеют ничего общего с историческими фактами. В этом убедилась корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

О такой стороне памятника нерукотворного Александр Сергеевич и подумать не мог! Спустя почти два столетия после смерти «солнце русской поэзии» — главный герой социальных сетей. А сказки великого в необычном формате уже показывают в школах!

«Сейчас практически любой человек, который имеет воображение, у которого в голове рисуются какие-то интересные картинки, он их реально может реализовать», — отмечает видеопродюсер Олег Бердов.

Но в том-то и дело, что любой! Не искажает ли все это представление об истории? Эксперты обеспокоены.

«Если будут вот так вот небрежно относиться к каким-то историческим моментам… здесь очень тонко. Нельзя перейти эту грань, исказить Пушкина», — говорит Лариса Черкашина, пушкинист, член Союза писателей России и Всероссийского пушкинского общества.

А ведь именно этим искусственный интеллект и грешит. Вместе с нейрохудожницей Валерией Титовой мы провели эксперимент. Попросили ИИ показать нам дуэль Пушкина с Дантесом. По краткому запросу получили: неузнаваемого мужчину, лето и толпу зрителей.

«Нейросеть всегда опирается на свой внутренний дата-сет, все, что там в дата-сете есть, оно пульсирует и выдает нам результат. Здесь не нужно ругаться на инструмент за то, что он нас не понимает, надо ему помогать», — говорит нейрохудожница Валерия Титова или ЭйАйЛера

Поможем с деталями — благо этот момент доподлинно известен историкам. И вот нейросеть выдает нам целый клип. Со своими, правда, акцентами…

А пока нейросеть подбирала образы, она показала нам: Пушкина в шапке-ушанке, Пушкина в шубе, советских солдат на фоне или… дуэль в упор! Да и в конечном варианте, увы, полно неточностей!

«Во-первых, шинели, которые обозначали барьер… Они должны быть иначе и лежать перпендикулярно. Так анекдотически секунданты расположены, которых может тоже задеть, это тоже не так. Ну, и наконец, он стреляет в область сердца, а как известно… это был самый низ живота», — говорит президент Всероссийского музея А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Некрасов.

Впрочем, в музеях, посвященных Александру Сергеевичу, разоблачать мифы уже привыкли. Их посетители зачастую тоже приносят из соцсетей.

Нередко утверждают, что Пушкина в царскосельском лицее изначально считали гениальным учеником, но вот она — ведомость. Юный Александр Сергеевич по успеваемости лишь на 26 месте из 29. При этом высший балл — единица — только по нескольким предметам — российская и французская словесность и фехтование. Остальные отметки куда хуже. Есть даже несколько нулей, то есть полное отсутствие знаний — по математике, физике и — как ни странно — рисованию.

Но это еще безобидно. А вот блогеры транслируют, подкрепляя свои суждения цитатами из нейросети, то, что Пушкина, например, травили за его внешность, смуглый цвет кожи… Или то, что поэт якобы скупал произведения авторов, которым нужны были деньги, и публиковал их под именем Александра Дюма. Все это эксперты уже тщательно исследовали и опровергли. Легенды коснулись даже той самой роковой дуэли.

«Якобы Дантес послал людей в Архангельск, и там изготовили какую-то кольчугу, поэтому пуля Пушкина не смогла убить Дантеса, а только легкое ранение было. Миф, конечно!» — говорит научный сотрудник рукописного отдела Пушкинского дома, хранитель Пушкинского фонда Александр Дубровский.

Впрочем, кое в чем искусственный интеллект уже помогает и историкам. Например, расшифровывать черновики великого поэта. А переводчики и вовсе всерьез переживают, что такими темпами станутся без работы.

«Нет сомнений, что моя работа будет упразднена. И что, используя одну кнопку, можно будет сразу читать „Евгения Онегина“ на английском языке. Плохой перевод (будет. — Прим. ред.)? Да, такое возможно…» — говорит поэт, переводчик произведений Александра Пушкина, драматург Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Поэтому главное правило профессионалов актуально и для пользователей социальных сетей — при работе с искусственным интеллектом не забывать включать собственный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.