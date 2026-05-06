Нечто странное: как публика отреагировала на пьесу «Нейромольера» на сцене Версаля

Бюджет постановки составил 1,5 миллиона евро.

В Королевской опере Версальского дворца состоялась премьера пьесы, которую сочинил «Нейромольер». Искусственный интеллект изучил все произведения французского драматурга и выдал свое творение. Что из этого получилось и как отреагировала на эксперимент публика, узнала корреспондент «Известий» Ирина Ротару.

Мнимый Мольер на сцене реального Версаля. Нейросеть примеряет напомаженный парик и камзол того самого реформатора комедии, которым восхищался сам «король-солнце» Людовик XIV.

Из XXI в XVII век. Только вместо машины времени нейросеть, созданная в Сорбонне. Специально написанной программе поручили воскресить Мольера, знаменитого ипохондрика французского театра. Так получился Мольер 2.0.

«Астролог, или Ложные предсказания» — название пьесы — вроде бы вполне на вайбе Мольера. На сцене же — нечто странное, и это при бюджете в полтора миллиона евро. Постановщикам приходится объясняться.

«Мы не воскрешаем Мольера, чтобы заставить его сказать что-то о сегодняшнем мире. Мы те, кто идут к Мольеру, к его источникам, к его вдохновению, используя современный и инструмент», — объяснил вице-президент Университета Сорбонны, один из составителей проекта Пьер-Мари Шовен.

Нейронку обучали три года. И она синтезировала, что смогла. Проверяли, правда, люди, целая экспертная комиссия по стилистике и логике повествования. А саму постановку активно лоббировало французское правительство. Нейросети отдали на откуп даже сценографию с костюмами.

Искусственному интеллекту вполне удалось стилизовать театральные костюмы под эпоху Мольера. Сейчас такие костюмы даже не ретро, а музейная архаика. Тем ценнее их возращение на современную сцену.

Ладно кино и музыка, но театр — это антикварное украшение нашей жизни, казалось, мы машинам не отдадим. Но культурная экспансия искусственного интеллекта, да еще и подпитанная госбюджетом и техногигантами, захватывает все новые территории искусства — последовательно и неумолимо. И уже мало кто понимает, в чем тут смысл.

«Уверен, сегодня, читая новые произведения, никогда не знаем, использовался там искусственный интеллект или не использовался, и никогда не будем знать. Уже с его помощью рисуются картинки кино, уже пишутся сценарии», — заявил писатель, драматург, сценарист Александр Цыпкин.

Вопрос, который никто не задает напрямую, но от него будто бы сгущается воздух в стенах Версаля — где, собственно, заканчивается промпт и начинается пресловутая творческая свобода автора? Да и вообще — зачем это все?

