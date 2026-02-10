В Приморье отец изрезал спящую 11-летнюю дочь

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Девочку вертолетом доставили во Владивосток.

В Приморье отец изрезал спящую 11-летнюю дочь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Приморье 61-летний житель поселка Сибирцево попытался убить свою 11-летнюю дочь с помощью ножа. В момент покушения девочка спала. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Следственные органы установили, что инцидент произошел 4 февраля. Мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, зашел в спальню к дочери. Пока ребенок спал и не мог оказать сопротивления, злоумышленник начал наносить ей удары ножом.

Мотивы агрессивного поведения отца на данный момент выясняются правоохранителями в рамках возбужденного уголовного дела о покушении на убийство.

Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Врачи оценили ее состояние как крайне тяжелое, после чего была проведена срочная операция. Медикам удалось стабилизировать жизненные показатели школьницы.

Для дальнейшего лечения ребенка пришлось задействовать силы санитарной авиации: вертолетом девочку доставили в одну из центральных больниц Владивостока.

В настоящее время она находится в реанимационном отделении.

