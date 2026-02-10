Живет дальше: Орландо Блум был замечен с молодой моделью на финале Супербоула

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 46 0

Бывшая невеста актера Кэти Перри тоже обрела свое счастье.

С кем сейчас встречается Орландо Блум — личная жизнь

Фото: legion-media/JIM RUYMEN

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Chosun: Орландо Блум был замечен с молодой моделью

После расставания с певицей Кэти Перри актер Орландо Блум начал новую главу личной жизни. Его заметили на финале Супербоула в Санта-Кларе в компании модели Луизы Леммель. Об этом сообщает The Chosun.

По данным издания, 49-летний Блум провел вечер в VIP-ложе вместе с 28-летней швейцарской фотомоделью. Очевидцы утверждают, что пара не скрывала симпатии. Они много общались, держались за руки и выглядели так, будто давно находятся в близких отношениях.

На мероприятии присутствовали и другие знаменитости, в том числе актер Джейми Фокс и бизнесмен Тодд Грейвс. По словам свидетелей, Блум и Леммель общались с гостями, однако большую часть времени держались рядом друг с другом.

После окончания матча актер и его спутница покинули стадион вместе. Официальных комментариев пара пока не давала.

Орландо Блум и певица Кэти Перри разорвали помолвку летом 2025 года после нескольких лет отношений. У пары есть общая дочь Дейзи.

После расставания каждый из бывших возлюбленных оказался в центре внимания СМИ Ранее сообщалось, что Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо и даже подтвердила новые отношения публичными появлениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри и Орландо Блум прокомментировали расставание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Россия останется здесь и завтра»: Макрон про возобновление диалога с Москвой
11:59
«Легенда»: президент Федеральной палаты адвокатов РФ Володина о Генрихе Падве
11:58
«Мне 40, а принимают за 20»: женщина раскрыла неожиданные правила молодости
11:51
Высокое проклятие: модель ростом 195 см пугает мужчин на свиданиях
11:44
В деле убийцы 9-летнего ребенка в Петербурге появились новые жертвы
11:36
Весила 12 килограммов: в США девочку годами держали в собачьей клетке

Сейчас читают

Три основные темы: названы новые схемы телефонного мошенничества
Тайна ухода Кэтрин О’Хары: названа причина смерти «мамы Кевина»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео