Живет дальше: Орландо Блум был замечен с молодой моделью на финале Супербоула

Бывшая невеста актера Кэти Перри тоже обрела свое счастье.
Фото: legion-media/JIM RUYMEN
The Chosun: Орландо Блум был замечен с молодой моделью
После расставания с певицей Кэти Перри актер Орландо Блум начал новую главу личной жизни. Его заметили на финале Супербоула в Санта-Кларе в компании модели Луизы Леммель. Об этом сообщает The Chosun.
По данным издания, 49-летний Блум провел вечер в VIP-ложе вместе с 28-летней швейцарской фотомоделью. Очевидцы утверждают, что пара не скрывала симпатии. Они много общались, держались за руки и выглядели так, будто давно находятся в близких отношениях.
На мероприятии присутствовали и другие знаменитости, в том числе актер Джейми Фокс и бизнесмен Тодд Грейвс. По словам свидетелей, Блум и Леммель общались с гостями, однако большую часть времени держались рядом друг с другом.
После окончания матча актер и его спутница покинули стадион вместе. Официальных комментариев пара пока не давала.
Орландо Блум и певица Кэти Перри разорвали помолвку летом 2025 года после нескольких лет отношений. У пары есть общая дочь Дейзи.
После расставания каждый из бывших возлюбленных оказался в центре внимания СМИ Ранее сообщалось, что Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо и даже подтвердила новые отношения публичными появлениями.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри и Орландо Блум прокомментировали расставание.
