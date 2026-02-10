Живет дальше: Орландо Блум был замечен с молодой моделью на финале Супербоула

The Chosun: Орландо Блум был замечен с молодой моделью

После расставания с певицей Кэти Перри актер Орландо Блум начал новую главу личной жизни. Его заметили на финале Супербоула в Санта-Кларе в компании модели Луизы Леммель. Об этом сообщает The Chosun.

По данным издания, 49-летний Блум провел вечер в VIP-ложе вместе с 28-летней швейцарской фотомоделью. Очевидцы утверждают, что пара не скрывала симпатии. Они много общались, держались за руки и выглядели так, будто давно находятся в близких отношениях.

На мероприятии присутствовали и другие знаменитости, в том числе актер Джейми Фокс и бизнесмен Тодд Грейвс. По словам свидетелей, Блум и Леммель общались с гостями, однако большую часть времени держались рядом друг с другом.

После окончания матча актер и его спутница покинули стадион вместе. Официальных комментариев пара пока не давала.

Орландо Блум и певица Кэти Перри разорвали помолвку летом 2025 года после нескольких лет отношений. У пары есть общая дочь Дейзи.

После расставания каждый из бывших возлюбленных оказался в центре внимания СМИ Ранее сообщалось, что Перри начала встречаться с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо и даже подтвердила новые отношения публичными появлениями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри и Орландо Блум прокомментировали расставание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.