🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 2 128 0

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня 18 февраля. День, когда прошлое напоминает о себе, а будущее манит новыми возможностями. Найдите равновесие между ними.

♈️Овны

Овнам полезно вернуться к старым проектам. В них скрыты нераскрытые резервы — дайте им шанс.
Космический совет: перечитайте старые письма.

Тельцы

Тельцы, сегодня ваша задача — сохранить ресурсы. Не тратьте силы на то, что не приносит радости.
Космический совет: закройте ненужные двери.

Близнецы

Близнецам стоит избегать споров. Слова могут ранить глубже, чем вы думаете.
Космический совет: говорите про планы шепотом.

Больше гороскопов смотрите здесь

♋ Раки

Ракам важно наладить контакт с теми, кто разделяет ваши ценности. Совместное творчество подарит вдохновение.
Космический совет: ищите родственные души.

♌ Львы

Львы, не гонитесь за идеалом. Сегодня достаточно сделать шаг — даже маленький.
Космический совет: цените каждый совет.

♍ Девы

Девы, доверьтесь интуиции. Логика может подвести — слушайте внутренний голос.
Космический совет: следуйте за мечтой.

♎ Весы

Весам стоит пересмотреть приоритеты. Что действительно важно? Отсеките лишнее.
Космический совет: осторожнее на дорогах.

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня вы сможете разгадать чужую тайну. Но спросите себя: нужно ли это?
Космический совет: есть шанс для повышения.

♐ Стрельцы

Стрельцы, ваша энергия — магнит для возможностей. Направьте ее в творческое русло.
Космический совет: зажгите огонь внутри.

♑ Козероги

Козероги, не бойтесь менять планы. Иногда отклонение от курса ведет к лучшему результату.
Космический совет: сверьтесь с планами.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня вас ждет неожиданный поворот. Примите его как шанс начать заново.
Космический совет: доверьтесь интуиции.

♓ Рыбы

Рыбам важно сохранить внутренний покой. Медитация или прогулка на природе помогут восстановить баланс.
Космический совет: дышите глубже.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Беременную блогера Лерчек снова госпитализировали из-за сильных болей
10:32
Трагедия во Владивостоке: ребенок поджег игрушку и устроил смертельный пожар
10:24
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10:16
Захарова: киевский режим целенаправленно совершает теракты против детей
9:54
Суд приговорил двух подростков к 7 и 7,5 года колонии за поджог на авиабазе в Омске
9:42
В Туле агрессивные цыгане окружили здание морга с требованиями оживить умершего

Сейчас читают

Дальнобойщик из Азербайджана шпионил на Украину в Дагестане
«Вызывают грусть»: Присцилла Пресли призналась, что до сих пор слушает песни Элвиса
Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть