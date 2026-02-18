🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Сегодня 18 февраля. День, когда прошлое напоминает о себе, а будущее манит новыми возможностями. Найдите равновесие между ними.

♈️Овны

Овнам полезно вернуться к старым проектам. В них скрыты нераскрытые резервы — дайте им шанс.

Космический совет: перечитайте старые письма.

♉ Тельцы

Тельцы, сегодня ваша задача — сохранить ресурсы. Не тратьте силы на то, что не приносит радости.

Космический совет: закройте ненужные двери.

♊ Близнецы



Близнецам стоит избегать споров. Слова могут ранить глубже, чем вы думаете.

Космический совет: говорите про планы шепотом.

♋ Раки

Ракам важно наладить контакт с теми, кто разделяет ваши ценности. Совместное творчество подарит вдохновение.

Космический совет: ищите родственные души.

♌ Львы

Львы, не гонитесь за идеалом. Сегодня достаточно сделать шаг — даже маленький.

Космический совет: цените каждый совет.

♍ Девы

Девы, доверьтесь интуиции. Логика может подвести — слушайте внутренний голос.

Космический совет: следуйте за мечтой.

♎ Весы

Весам стоит пересмотреть приоритеты. Что действительно важно? Отсеките лишнее.

Космический совет: осторожнее на дорогах.

♏ Скорпионы

Скорпионы, сегодня вы сможете разгадать чужую тайну. Но спросите себя: нужно ли это?

Космический совет: есть шанс для повышения.

♐ Стрельцы

Стрельцы, ваша энергия — магнит для возможностей. Направьте ее в творческое русло.

Космический совет: зажгите огонь внутри.

♑ Козероги

Козероги, не бойтесь менять планы. Иногда отклонение от курса ведет к лучшему результату.

Космический совет: сверьтесь с планами.

♒ Водолеи

Водолеи, сегодня вас ждет неожиданный поворот. Примите его как шанс начать заново.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♓ Рыбы

Рыбам важно сохранить внутренний покой. Медитация или прогулка на природе помогут восстановить баланс.

Космический совет: дышите глубже.