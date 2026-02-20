🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 20 февраля. День достижений. Ваши усилия наконец принесут плоды — не упустите момент.
♈️Овны
Овнам предстоит важный разговор. Говорите прямо, но с тактом — это укрепит доверие.
Космический совет: найдите верные слова.
♉ Тельцы
Тельцы, сегодня вы сможете завершить затянувшийся проект. Не откладывайте финальные штрихи.
Космический совет: поставьте точку в давнем деле.
♊ Близнецы
Близнецам стоит делегировать задачи. Совместная работа ускорит процесс и снимет нагрузку.
Космический совет: доверяйте команде.
♋ Раки
Ракам важно не уходить в самокопание. Действуйте — даже маленький шаг лучше бездействия.
Космический совет: идите, не глядя назад.
♌ Львы
Львы, ваша энергия притягивает людей. Используйте это, чтобы наладить полезные связи.
Космический совет: станьте солнцем для других.
♍ Девы
Девы, не перегружайте себя анализом. Иногда ответ лежит на поверхности.
Космический совет: не ищите скрытый смысл.
♎ Весы
Весам предстоит выбор между старым и новым. Доверьтесь сердцу — оно не ошибется.
Космический совет: взвесьте все «за» и «против».
♏ Скорпионы
Скорпионы, сегодня вы получите подсказку от судьбы. Обратите внимание на повторяющиеся знаки.
Космический совет: будьте внимательны с деньгами.
♐ Стрельцы
Стрельцы, не бойтесь рисковать. Смелый шаг откроет путь к долгосрочным выгодам.
Космический совет: напомните о себе.
♑ Козероги
Козероги, ваши труды замечены. Ожидайте признания или неожиданной награды.
Космический совет: примите дар неба.
♒ Водолеи
Водолеи, сегодня лучше избегать споров. Молчание сохранит энергию для важных дел.
Космический совет: займитесь спортом.
♓ Рыбы
Рыбам стоит пересмотреть планы. Некоторые цели уже неактуальны — отпустите их без сожалений.
Космический совет: разберите старые вещи.
