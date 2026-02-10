От открытых конкурсов до школ губернаторов: как меняется кадровая система России

Искусственный интеллект никогда не заменит госслужащих. Так считают 90% россиян. Об этом рассказал первый заместитель главы руководителя администрации президента Сергей Кириенко. На международном конгрессе государственного управления он заявил, что в нашей стране благодаря решениям президента кадровая система стала открытой. Сегодня любой человек может подать заявку на конкурсные процедуры, например, на проект «Лидеры России», попасть в школу губернаторов или в школу мэров.

«Система меняется только сверху вниз волей первого лица. Поэтому изменение культуры управления, на мой взгляд, это, безусловно, решение президента России Владимира Владимировича Путина, который очень точно чувствует запрос общества... Ну и посмотрите, все эти изменения: и открытые конкурсы, и системы кадровых резервов, и школы губернаторов, мэров, и критерии оценки, и программы обучения, и появление сейчас. Еще одно фундаментальное изменение, это решение президента о том, чтобы открыть дорогу в государственную службу, причем на самые высокие посты героям специальной военной операции», — говорит первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Еще одним революционным изменением в этой сфере Сергей Кириенко считает решение учитывать мнение граждан как ключевой показатель эффективности работы госслужащих. Во всех ключевых сферах ввели социологические показатели, которые позволяют фиксировать не только формальные результаты. Жителям регионов задается вопрос: улучшилась ли ситуация, ухудшилась или осталась неизменной. В качестве примера Кириенко привел дорожное строительство и здравоохранение.

