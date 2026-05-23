САУ «Малка» уничтожила опорный пункт ВСУ

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» 385-й артиллерийской бригады группировки группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Цель, оборудованную в лесополосе, обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата «Орлан». После получения координат артиллеристы выдвинулись в район боевого применения.

Военнослужащие нанесли по опорному пункту серию ударов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Масса каждого боеприпаса составляет 110 килограммов. Цель была поражена на расстоянии более 25 километров, после чего расчет оперативно покинул огневую позицию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

