«Может привести к катастрофам»: сейсмолог оценил возможность новых землетрясений на юге России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 60 0

Накануне в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

Возможность мощных землетрясений на юге России

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейсмолог Любушин оценил возможность мощных землетрясений на юге России

Стоит ли ждать новые толчки на юге России после землетрясения, которое в ночь на 10 февраля произошло в Краснодарском крае? Об этом в беседе с KP.RU рассказал сейсмолог Алексей Любушин, доктор физико-математических наук.

«Регион не является асейсмичным, то есть для него землетрясения — это в принципе норма и не аномалия», — отметил ученый.

Он напомнил о сильном землетрясении в Крыму в 1927 году и подчеркнул, что текущая активность является фоновой и не достигла опасной магнитуды 5.

Причиной землетрясений Любушин назвал движение земной коры, отметив, что разломы есть везде.

«Вся земная кора состоит из разломов, монолита нет нигде… иногда это может привести к катастрофам», — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможности более мощных толчков, ученый указал, что юг России находится под влиянием тектонических процессов, идущих от Турции и Румынии. Что касается причин активизации, Любушин выделил гипотезу о неравномерности вращения Земли как возможный глобальный триггер.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, что в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
В пермском общежитии студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке
16:10
Захарова: европейские власти не понимают, как выходить из ситуации с Россией
16:04
Собянин: пять новых пожарно-спасательных отрядов заработали в Москве в 2025 году
16:00
«Россети» увеличат инвестиции в энергоинфраструктуру Вологодской области
15:53
«Кривлялся»: Лавров вспомнил странное поведение Зеленского на переговорах
15:48
Остров свободы или отчаяния? Как нефтяная блокада на Кубе ударила по туристам

Сейчас читают

РКН: ряд мессенджеров, включая Telegram, игнорируют законодательство РФ
«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
Тряслись руки: Аните Цой испортили все костюмы перед концертом в Кремле
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео