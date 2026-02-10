В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 133 0

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска.

Землетрясение в Краснодарском крае 10 февраля — новости

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 02:21 по московскому времени, располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, где проживает около 345 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

Сведения о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступали.

Как ранее писал 5-tv.ru, 18 января в Бурятии произошло землетрясение. Сейсмическую активность магнитудой 4,7 зафиксировали в Северо-Байкальском районе республики.

Землетрясение магнитудой 5,8 10 января произошло на Камчатке. Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 25,8 километра. Расстояние от него до Петропавловска-Камчатского составило около 178 километров.

В начале января землетрясение произошло на Кубани. Эпицентр находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от Сочи. Сила подземных толчков в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном районе — три балла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:14
Григорий Лепс выставил на продажу особняк в тайском стиле за полмиллиарда рублей
4:53
Умер адвокат Генрих Падва, защищавший Ходорковского*
4:34
Порномодели запретили въезд в страну из-за ролика для взрослых на смартфоне
4:15
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
3:54
Без магической даты: Роза Сябитова посоветовала не ждать предложения 14 февраля
3:31
Москвичам пообещали оттепель к пятнице

Сейчас читают

Контуры послевоенного устройства: ЕС возвращает Турцию в свою повестку
Акробат сломал ногу во время циркового номера в Нижнем Новгороде
«Знак вашей скорби»: экстрасенс Райдос объяснила, почему снятся умершие люди
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео