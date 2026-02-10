В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Краснодарском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 02:21 по московскому времени, располагался примерно в 35 километрах к северо-западу от Новороссийска, где проживает около 345 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине десять километров.

Сведения о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступали.

Как ранее писал 5-tv.ru, 18 января в Бурятии произошло землетрясение. Сейсмическую активность магнитудой 4,7 зафиксировали в Северо-Байкальском районе республики.

Землетрясение магнитудой 5,8 10 января произошло на Камчатке. Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 25,8 километра. Расстояние от него до Петропавловска-Камчатского составило около 178 километров.

В начале января землетрясение произошло на Кубани. Эпицентр находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от Сочи. Сила подземных толчков в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном районе — три балла.

