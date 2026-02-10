Захарова: европейские власти не понимают, как выходить из ситуации с Россией

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

По мнению официального представителя МИД РФ, население стран ЕС может не простить своим правительствам сложившуюся политику.

Захарова: власти Европы не понимают, как выйти из ситуации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти европейских стран оказались в тупике и не знают, как выйти из сложившейся ситуации в отношениях с Москвой. По ее словам, Европа продолжает политику противодействия России, но уже сталкивается с негативными последствиями собственных действий.

«С одной стороны, на всех парах все еще давят на газ, реализуя концепцию противодействия России, это и поставки вооружений киевскому режиму, и спонсирование деньгами, и политическая поддержка. А с другой стороны… теперь уже начали подпрыгивать на тех оврагах, которые стали последствием тех воронок, которые образовались после разрыва их же поставляемых киевскому режиму снарядов. И что делать в этой ситуации, мало кто понимает», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат отметила, что население европейских стран может не простить своим правительствам текущий политический курс и даже потребовать «сатисфакции» — возмещения ущерба. В качестве примера она привела дискуссии в Германии.

Ранее, 8 февраля, Захарова уже заявляла, что западные политики действуют не в интересах своих народов, а из страха потерять источники финансирования от альянсов, в которые они входят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-11° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
77.65
0.60 92.01
0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:19
В пермском общежитии студент потерял сознание и полтора часа варился в кипятке
16:10
Захарова: европейские власти не понимают, как выходить из ситуации с Россией
16:04
Собянин: пять новых пожарно-спасательных отрядов заработали в Москве в 2025 году
16:00
«Россети» увеличат инвестиции в энергоинфраструктуру Вологодской области
15:53
«Кривлялся»: Лавров вспомнил странное поведение Зеленского на переговорах
15:48
Остров свободы или отчаяния? Как нефтяная блокада на Кубе ударила по туристам

Сейчас читают

РКН: ряд мессенджеров, включая Telegram, игнорируют законодательство РФ
«Я буду скучать по GTA»: мужчина убил бывшую девушку и расплакался из-за игры
Тряслись руки: Аните Цой испортили все костюмы перед концертом в Кремле
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео