Захарова: европейские власти не понимают, как выходить из ситуации с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти европейских стран оказались в тупике и не знают, как выйти из сложившейся ситуации в отношениях с Москвой. По ее словам, Европа продолжает политику противодействия России, но уже сталкивается с негативными последствиями собственных действий.

«С одной стороны, на всех парах все еще давят на газ, реализуя концепцию противодействия России, это и поставки вооружений киевскому режиму, и спонсирование деньгами, и политическая поддержка. А с другой стороны… теперь уже начали подпрыгивать на тех оврагах, которые стали последствием тех воронок, которые образовались после разрыва их же поставляемых киевскому режиму снарядов. И что делать в этой ситуации, мало кто понимает», — сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат отметила, что население европейских стран может не простить своим правительствам текущий политический курс и даже потребовать «сатисфакции» — возмещения ущерба. В качестве примера она привела дискуссии в Германии.

Ранее, 8 февраля, Захарова уже заявляла, что западные политики действуют не в интересах своих народов, а из страха потерять источники финансирования от альянсов, в которые они входят.

