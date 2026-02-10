РКН: ряд мессенджеров, включая Telegram, игнорируют законодательство РФ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 2 272 0

Ведомство намерено вводить последовательные ограничительные меры в отношении сервиса.

Почему Telegram работает медленно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Некоторые популярные мессенджеры, в том числе Telegram, систематически не исполняют требования российского законодательства. Об этом 10 февраля сообщила 5-tv.ru пресс-служба Роскомнадзора.

«По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — говорится в заявлении ведомства.

В РКН напомнили, что с августа 2025 года для сервисов, допускающих системные нарушения, предусмотрены постепенные ограничения. Поскольку со стороны Telegram нарушения не были устранены, регулятор продолжит применять к нему последовательные ограничительные меры.

Ранее в тот же день Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера, по каждому из которых грозит штраф до восьми миллионов рублей. Семь из них составлены за неудаление информации, которую владелец сервиса обязан убрать по закону.

Telegram уже блокировали в России

В России уже предпринимались меры по ограничению работы Telegram. В апреле 2018 года доступ к мессенджеру был заблокирован из-за отказа предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. Однако в июне 2020 года Роскомнадзор объявил об отмене требований по блокировке.

Ведомство отметило, что основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мессенджер был оштрафован за отказ удалить контент, запрещенный в России, по девяти делам.

