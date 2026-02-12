Запад не отступает от воинственного курса затягивания конфликта. В эти минуты в Брюсселе проходит заседание министров обороны стран НАТО. Там вновь обсуждают военную поддержку Украины, но ограничиваются лишь обещаниями помощи. Ведь средств на нее уже не осталось. На этом фоне в Европе идея диалога с Москвой больше не табу и набирает популярность. О расколе в североатлантическом альянсе расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

НАТО, может, уже и хотело бы, а снова не отступает. Ни с Украиной, ни на западном полушарии. Брюссельский саммит министров обороны под канонаду новых угроз от Рютте, словесной эскалации вокруг Сувалкского коридора и новой миссии «Арктический страж». И грохот реальных орудий — самая горячая фаза натовских учений альянса, которые уже окрестили подготовкой к возможному конфликту с Москвой.

И Украина теперь официально в той же обойме — в их интересах только затягивать военные действия. Чтобы подготовиться к следующим.

«Нам предстоит многое сделать, потому что после войны на Украине начнется напряженная ситуация в сфере безопасности между НАТО и Россией», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Сегодняшняя премьера Раммштайна — новый министр обороны Украины Федоров — впервые приезжает на заседание коалиции и с ничем не подкрепленным кровожадным отчетом для генсека альянса. Вот какую работу они проделывают за их счет.

«Наша стратегия работает. В декабре мы уничтожили 35 000 россиян, в январе — 30 000. У нас есть видение на этот год, и сегодня мы представим его на конференции», — утверждает министр обороны Украины Михаил Федоров.

Киев идет по следам даже не Бандеры, а действительно Остапа Бендера, рассчитывая не просто на новую помощь, а именно «взносы» на оружие. Украина больше не просит, а требует, в том числе ускоренного членства в ЕС. И что характерно — снова Германия с ходу не дает даже пофантазировать об этом. А Писториус унизительно называет Зеленского «легкомысленным».

«Конкретная дата всегда возможна, но какой она должна быть — это потребует серьезного обсуждения; это не то, что можно делать легкомысленно», — сказал он.

Вот и все евросоюзничество на сегодня. Такие же — много только обещающие — итоги Раммштайна. Ни долларов, ни евро пока. Новый пакет измеряется в одних фунтах стерлингах, Великобритания наскребла полмиллиарда на ПВО, еще 150 миллионов — на закупку опять же американского оружия. Нидерланды разве что симулируют поддержку — готовы передать не новые F-16, а только тренажеры для них. Почему — военная тайна.

«Причина, по которой я не хочу делиться слишком многими подробностями, заключается в том, что это, конечно, ценная информация и для России», — оправдался министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Но все это, конечно, уже секрет Полишинеля: ресурсы, как известно, исчерпаны или больше уже нужны самим. На улицах европейских городов — забастовки, в бюджетах дыры, то ли воевать, то ли мириться.

Вот только в Москве больше нет ни сил, ни желания садиться с европейцами за один стол. Из МИДа сегодня послали очередной сигнал об этом.

«То, что творят ЕС-совцы сейчас — та риторика, которую они себе позволяют, те оскорбления, та ложь, которая льется потоком нескончаемым, вообще не позволяют даже рассматривать их в качестве приемлемых не то что переговорщиков, а соседей за столом», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вот и сражайся на два, а то и уже и на три фронта. У Запада сейчас в списках долгосрочных угроз через запятую — Китай и фактор Трампа. Если и готовиться к схватке, то совсем уже вдали от Украины — в Арктике. И как бы еще не против своего же главного союзника. Вот даже сегодня американцы устроили очередной демарш брюссельских саммитов — ни Хеггсет, ни Рубио на них уже в который раз не появляются.

