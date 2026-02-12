Посольство РФ в Дании: Россия примет меры в ответ на операцию НАТО Arctic Sentry

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 123 0

О запуске миссии стало известно 11 февраля.

В чем заключается миссия НАТО Arctic Sentry

Фото: Reuters/Yves Herman

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Реакция России на операцию НАТО «Арктический часовой» (Arctic Sentry) будет соразмерна принятым в альянсе решениям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Дании.

«Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям», — заявили в дипмиссии.

Отмечается также, что странам-участницам альянса еще предстоит под руководством стратегического командования ОВС НАТО в Норфолке согласовать список конкретных мероприятий в рамках операции «Арктический часовой», а также обеспечить выделение требуемых для их реализации военных ресурсов.

В понедельник, 9 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что блок НАТО планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в арктическом регионе, в районе Гренландии. Запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике. Позднее, 11 [февраля], стало известно, что миссия запущена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.19
-0.27 91.71
-0.77
Любовь по-взрослому: как Сатурн в Овне изменит отношения знаков зодиака д...

Последние новости

19:22
Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности ректора МХАТ
19:11
Девушки при знакомстве стали требовать у парней рекомендательные письма от бывших
19:00
На повороте судьбы: таро-прогноз на неделю с 16 по 22 февраля
18:51
Новая ветка метро и 90 километров дорог появятся в Москве в 2026 году
18:35
В Московском зоопарке спасают раненых пеликанов и белоголового сипа
18:17
В Лувре затопило несколько залов с картинами

Сейчас читают

«Да, конечно»: Павел Деревянко готов снова стать отцом
«Микробов не боюсь»: глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов
Флаг на Луне или в павильоне? Почему спор о высадке американцев на спутник Земли не утихает до сих пор
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Мясопустная или Вселенская родительская суббота: что делать
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Сколько воды нужно пить в день — рекомендации