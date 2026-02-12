Посольство РФ в Дании: Россия примет меры в ответ на операцию НАТО Arctic Sentry

Реакция России на операцию НАТО «Арктический часовой» (Arctic Sentry) будет соразмерна принятым в альянсе решениям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Дании.

«Наша реакция в военно-техническом плане будет соразмерна принятым в НАТО решениям», — заявили в дипмиссии.

Отмечается также, что странам-участницам альянса еще предстоит под руководством стратегического командования ОВС НАТО в Норфолке согласовать список конкретных мероприятий в рамках операции «Арктический часовой», а также обеспечить выделение требуемых для их реализации военных ресурсов.

В понедельник, 9 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что блок НАТО планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в арктическом регионе, в районе Гренландии. Запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике. Позднее, 11 [февраля], стало известно, что миссия запущена.

