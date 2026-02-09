Reuters: НАТО может начать военную операцию в Гренландии на этой неделе

Блок НАТО планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в арктическом регионе, в районе Гренландии. Как сообщает 9 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники, запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса.

«Запуск миссии Arctic Sentry может состояться уже на этой неделе, когда министры обороны альянса соберутся в Брюсселе», — передает агентство. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике.

По данным издания, миссия будет включать военные учения, усиленное наблюдение, а также привлечение дополнительных кораблей, воздушных средств и беспилотников в регионе. Ранее, 3 февраля, официальный представитель командования ОВС НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О’Доннелл сообщал, что страны альянса приступили к планированию наблюдательной операции в Арктике на фоне обострения обстановки вокруг Гренландии.

