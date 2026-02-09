Reuters: НАТО может начать военную операцию в Гренландии на этой неделе

Миссия называется Arctic Sentry («Арктический часовой»).
Фото: Reuters/Stoyan Nenov
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Блок НАТО планирует начать операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в арктическом регионе, в районе Гренландии. Как сообщает 9 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники, запуск миссии может состояться уже на текущей неделе, когда в Брюсселе соберутся министры обороны стран альянса.
«Запуск миссии Arctic Sentry может состояться уже на этой неделе, когда министры обороны альянса соберутся в Брюсселе», — передает агентство. Цель операции — усиление разведывательных и военных ресурсов НАТО в Арктике.
По данным издания, миссия будет включать военные учения, усиленное наблюдение, а также привлечение дополнительных кораблей, воздушных средств и беспилотников в регионе. Ранее, 3 февраля, официальный представитель командования ОВС НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О’Доннелл сообщал, что страны альянса приступили к планированию наблюдательной операции в Арктике на фоне обострения обстановки вокруг Гренландии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 февр
- Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии
- 30 янв
- Захарова назвала дикими выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе
- 24 янв
- Ошибка природы или мем года? Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
- 22 янв
- Марк Рютте мог предложить Дональду Трампу свой вариант сделки по Гренландии
- 22 янв
- Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов жителям Гренландии за присоединение к США
- 22 янв
- Как к колонии: Путин указал на отношение Дании к Гренландии
- 22 янв
- Трамп заявил о бессрочном характере сделки США по Гренландии
- 22 янв
- Трамп заявил о формировании основы для будущей сделки по Гренландии
- 21 янв
- Партизанская война: Канада начала готовиться к повстанческой борьбе с США
- 20 янв
- Причина найдена: почему страны ЕС срывают все попытки мирного урегулирования на Украине
Читайте также
78%
Нашли ошибку?