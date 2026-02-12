Пьяный швед на угнанной машине хотел прорваться в Россию через закрытую границу

Автомобиль, на котором передвигался нетрезвый водитель, принадлежит финскому курьеру.

Как шведский «турист» пытался штурмом взять российскую грани

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen

В Финляндии задержали шведа, который на угнанной машине хотел попасть в Россию

Пьяный житель Швеции попытался прорваться в Россию через временно закрытый пункт пропуска на финской границе. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Приключения иностранца начались в Рованиеми, где он угнал автомобиль у курьера. В машине злоумышленник нашел банковскую карту владельца и успел совершить по ней несколько покупок на автозаправках.

На угнанной машине швед доехал до пункта пропуска Салла. Несмотря на то, что граница официально закрыта, мужчина не остановился. Он бросил автомобиль, перелез через закрытые ворота и намеревался попасть на территорию РФ. Однако на той стороне его уже ждал финский пограничный патруль.

На допросе задержанный честно признался, что его целью была Россия. В отношении мужчины возбудили дела сразу по нескольким статьям, среди которых нарушение государственной границы, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, угон автомобиля и мелкое мошенничество.

Ранее сообщалось, что российские моряки спасли филиппинца, который провел два дня в открытом море, после того как упал за борт танкера. Сейчас мужчина восстанавливается перед возвращением к семье.

