В Чебоксарах трактор пробил голову прохожей во время уборки снега

Игорь Рязов
Пострадавшую доставили в больницу с открытой раной.

Как трактор в Чебоксарах пробил голову прохожей

Фото: Telegram/Госавтоинспекция ЧУВАШИИ/gibdd121

В Чебоксарах снегоуборочный трактор ударил женщину ковшом по голове

В Чебоксарах во время утренней уборки снега вблизи дома №21 на бульваре Юности трактор ударил прохожую ковшом по голове. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

По предварительной информации ГИБДД, водитель спецтехники потерял контроль над управлением, из-за чего машину повело в сторону. В этот момент рядом находилась 45-летняя женщина. Многотонный ковш ударил ее по голове.

«Пешеход получила открытую рану головы», – отметили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют точные причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах водитель устроил погоню от полиции, которая завершилась стрельбой. При попытке скрыться он едва не наехал на инспектора ДПС. В ответ полицейским пришлось выстрелить в воздух, а затем направить огонь по колесам его автомобиля. Только после этого удалось задержать нарушителя. Транспортное средство нарушителя отправили на специальную стоянку.

