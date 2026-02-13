На Украине допустили запрет русскоязычной литературы

Власти Украины собрались запретить российскую и русскоязычную литературу

На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Об этом пишет EADaily.

По словам главы ведомства, после того как соответствующая петиция набрала необходимое число голосов, Госкомтелерадио Украины начало подготовку проекта постановления с конкретными инструментами запрета российских и русскоязычных произведений.

Кроме того, по словам Бережной, документ запретит распространение материалов, «пропагандирующих войну, насилие или антиукраинские идеи».

«На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм», — сообщила министр культуры Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что президент США Дональд Трамп был удивлен словам российского лидера Владимира Путина о запрете всего русского на Украине. По словам главы дипведомства, во время переговоров Путина и Трампа в Анкоридже президент России затронул тему прав русскоязычного населения республики, которые тотально ущемляют в стране. Путин упомянул, что на Украине запрещен не только русский язык, но и каноническая УПЦ.

